Зеленський в Польщі зустрівся з місцевим спікером парламенту: деталі
Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі зустрівся з маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським. Говорили про активізацію міжпарламентського діалогу.
Учасники зустрічі, крім польсько-української співпраці, обговорили подальшу роботу тристоронньої Міжпарламентської асамблеї. Мовиться про Верховну Раду України, Сейм Литви та Сейм і Сенат Польщі.
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Також Президент України Володимир Зеленський побажав польським парламентарям успіхів на виборах до Сейму та Сенату у жовтні 2019 року.
Зеленський та Карчевський під час зустрічі 31 серпня / Фото прес-служби ОП
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