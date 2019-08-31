Зеленський в Польщі зустрівся з місцевим спікером парламенту: деталі

Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі зустрівся з маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським. Говорили про активізацію міжпарламентського діалогу.

Учасники зустрічі, крім польсько-української співпраці, обговорили подальшу роботу тристоронньої Міжпарламентської асамблеї. Мовиться про Верховну Раду України, Сейм Литви та Сейм і Сенат Польщі.

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Також Президент України Володимир Зеленський побажав польським парламентарям успіхів на виборах до Сейму та Сенату у жовтні 2019 року.



Зеленський та Карчевський під час зустрічі 31 серпня / Фото прес-служби ОП