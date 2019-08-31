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      Зеленський в Польщі зустрівся з місцевим спікером парламенту: деталі

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      Зеленський та Карчевський, зустріч 31 серпня 2019 року
      Зеленський та Карчевський, зустріч 31 серпня 2019 року / president.gov.ua

      Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі зустрівся з маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським. Говорили про активізацію міжпарламентського діалогу.

      Учасники зустрічі, крім польсько-української співпраці, обговорили подальшу роботу тристоронньої Міжпарламентської асамблеї. Мовиться про Верховну Раду України, Сейм Литви та Сейм і Сенат Польщі.

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      Також Президент України Володимир Зеленський побажав польським парламентарям успіхів на виборах до Сейму та Сенату у жовтні 2019 року.

      Польща
      Зеленський та Карчевський під час зустрічі 31 серпня / Фото прес-служби ОП

      офіційний візит президента Зеленського до польщі: хроніка подій
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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