Зеленский в Польше встретился с местным спикером парламента: детали

Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу встретился с маршалом местного Сената (спикер парламента) Станиславом Карчевским. Говорили об активизации межпарламентского диалога.

Участники встречи, кроме польско-украинского сотрудничества, обсудили дальнейшую работу трехсторонней Межпарламентской ассамблеи. Речь идет о Верховной Раде Украины, Сейме Литвы, Сейме и Сенате Польши.

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Также Президент Украины Владимир Зеленский пожелал польским парламентариям успехов на выборах в Сейм и Сенат в октябре 2019 года.



Зеленский и Карчевский во время встречи 31 августа / Фото пресс-службы ОП

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО В ПОЛЬШУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ