Зеленський зустрівся з польським прем'єром, говорили про відбудову Донбасу та газ: деталі

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі 31 серпня мав зустріч з Головою Ради міністрів Республіки Польща (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким.

Політики розмовляли про проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва, про розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин, співпрацю у промисловій, енергетичній галузях.

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Окремою темою розмови було посилення прикордонної співпраці. Зокрема – підвищення ефективності роботи пунктів пропуску на кордоні.



Зеленський та Моравецький обговорювали співпрацю країн / Фото прес-служби ОП

Володимир Зеленський запросив Польщу взяти участь в інвестиційних проектах, метою реалізації яких є відбудова Донбасу.

Зауважимо, що на зустрічі Зеленського й Моравецького мовилося і про можливість використання польського термінала СПГ (скраплений природний газ) у Свіноуйсьце з метою постачання газу до України. Це був би важливий крок до гарантування енергетичної безпеки України.



Зеленський у Польщі на зустрічі з місцевими політиками / Фото прес-служби ОП