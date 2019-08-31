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      Зеленський зустрівся з польським прем'єром, говорили про відбудову Донбасу та газ: деталі

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      Президент України Зеленський та прем'єр Польщі
      Президент України Зеленський та прем'єр Польщі / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі 31 серпня мав зустріч з Головою Ради міністрів Республіки Польща (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким.

      Політики розмовляли про проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва, про розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин, співпрацю у промисловій, енергетичній галузях.

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      Окремою темою розмови було посилення прикордонної співпраці. Зокрема – підвищення ефективності роботи пунктів пропуску на кордоні.

      Польща
      Зеленський та Моравецький обговорювали співпрацю країн / Фото прес-служби ОП

      Володимир Зеленський запросив Польщу взяти участь в інвестиційних проектах, метою реалізації яких є відбудова Донбасу.

      Зауважимо, що на зустрічі Зеленського й Моравецького мовилося і про можливість використання польського термінала СПГ (скраплений природний газ) у Свіноуйсьце з метою постачання газу до України. Це був би важливий крок до гарантування енергетичної безпеки України.

      Зеленський
      Зеленський у Польщі на зустрічі з місцевими політиками / Фото прес-служби ОП

      офіційний візит зеленського до польщі: хроніка подій
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      Теги: Новини Польщі Володимир Зеленський Війна на Донбасі Газ Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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