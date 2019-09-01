Зеленський у Варшаві зустрівся з прем'єром Бельгії: обговорили лікування українських військових

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Королівства Бельгія Шарлем Мішелем. Зустріч відбувалася у межах меморіальних заходів до 80-их роковин початку Другої світової війни, що проходять у польській столиці Варшаві.

Володимир Зеленський подякував бельгійському прем'єру за допомогу держави у реабілітації ветеранів війни на Донбасі, повідомляє прес-служба президента України.

До слова: Зеленський зустрівся з президентом Литви та запросив його до Маріуполя

Шарль Мішель позитивно оцінив відновлення переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках Нормандського формату. Він також підтримав прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.

Ми справді впроваджуватимемо реформи. Ми обрали європейський шлях. Ми впевнені, що з вашою допомогою, із залученням інвестицій і фахівців досягнемо успіху,

– резюмував Володимир Зеленський.

Що ще відомо про візит Зеленського до Варшави?Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Про усі досягнуті домовленості – читайте за цим посиланням.



Також 31 серпня Володимир Зеленський зустрівся з маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським. Говорили про активізацію міжпарламентського діалогу.



Завершив перший день візиту до Польщі Зеленський зустріччю з головою Ради міністрів Республіки Польща (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким. Політики розмовляли про розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин та прикордонну співпрацю.



У другий день офіційного візиту Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Литви Гітанасом Науседою, представниками бізнесу та українськими студентами у Польщі.