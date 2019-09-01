Зеленский в Варшаве встретился с премьером Бельгии: обсудили лечение украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем. Встреча проходила в рамках мемориальных мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые проходят в польской столице Варшаве.

Владимир Зеленский поблагодарил бельгийского премьера за помощь государству в реабилитации ветеранов войны на Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины.

К слову: Зеленский встретился с президентом Литвы и пригласил его в Мариуполь

Шарль Мишель положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата. Он также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха,

– резюмировал Владимир Зеленский.

Что еще известно о визите Зеленского в Варшаву?

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом этой страны Анджеем Дудой. Обо всех достигнутых договоренностях - читайте по этой ссылке.



Также 31 августа Владимир Зеленский встретился с маршалком местного Сената (спикер парламента) Станиславом Карчевским. Говорили об активизации межпарламентского диалога.



Завершил первый день визита в Польшу Зеленский встречей с председателем Совета министров Республики Польша (аналог украинского премьер-министра) Матеушем Моравецким. Политики говорили о развитии двусторонних торгово-экономических отношений и приграничном сотрудничестве.



Во второй день официального визита Зеленский встретился с президенткою Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, представителями бизнеса и украинскими студентами в Польше.