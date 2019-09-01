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      Зеленский встретился с президентом Литвы и пригласил его в Мариуполь

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      Зеленский встретился с президентом Литвы
      Зеленский встретился с президентом Литвы / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве 1 сентября встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры стран обсудили экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также украинские реформы.

      Участники встречи украинской и литовской делегаций обсудили движение Украины в Европейский Союз.

      Читайте также: Зеленский встретился с президентом Грузии и достиг важных договоренностей

      Зеленский заверил, что в стране и в дальнейшем будут продолжаться реформы для евроинтеграции.

      Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС,
      – заявил президент.

      Литовцы, к слову, готовятся как сторона принимать гостей – Международную конференцию по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году.

      Что такое Международная конференция по вопросам реформ в Украине?
      Это Reform Ukraine Conference – ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине, основана в 2017 году.

      Мероприятие объединяет украинских и международных чиновников, бизнесменов, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданское общество для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших шагов и перспектив.

      Ранее конференция проходила в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В 2020 пройдет в Литве.

      Зеленский и Науседа также обсудили проблематику мира на Донбассе, в частности и переговоры в нормандском формате. Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. Украинский президент взамен призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе.

      Визит Зеленского в Польшу: главное


      Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом этой страны Анджеем Дудой. Обо всех достигнутых договоренностях - читайте по этой ссылке.

      Также 31 августа Владимир Зеленский встретился с маршалком местного Сената (спикер парламента) Станиславом Карчевским. Говорили об активизации межпарламентского диалога.

      Завершил первый день визита в Польшу Зеленский встречей с председателем Совета министров Республики Польша (аналог украинского премьер-министра) Матеушем Моравецким. Политики говорили о развитии двусторонних торгово-экономических отношений и приграничном сотрудничестве.

      Во второй день официального визита Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, представителями бизнеса и украинскими студентами в Польше.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Польши Европа Литва
      Источник: 24 канал
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