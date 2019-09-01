Зеленский встретился с президентом Грузии и достиг важных договоренностей

Во время официального визита в Польшу Президент Украины Владимир Зеленский встречался не только с польскими лидерами. В частности, 1 сентября состоялись переговоры украинской и грузинской делегаций.

Украинский глава государства общался с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во второй день официального визита в Польшу.

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Политический диалог между двумя странами собеседники оценили положительно. Много плюсов отметили в области торгово-экономического сотрудничества и совместного взаимодействия с европейскими институтами.

Учитывая угрозу для обеих стран со стороны России, отдельное внимание стороны переговоров уделили безопасности и обороне.

Также президенты Украины и Грузии достигли важной договоренности в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.

Коротко о визите Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом этой страны Анджеем Дудой. Обо всех достигнутых договоренностях читайте по этой ссылке.

Также 31 августа Владимир Зеленский встретился с маршалком местного Сената (спикер парламента) Станиславом Карчевским. Говорили об активизации межпарламентского диалога.

Завершил первый день визита в Польшу Зеленский встречей с председателем Совета министров Республики Польша (аналог украинского премьер-министра) Матеушем Моравецким. Политики говорили о развитии двусторонних торгово-экономических отношений и приграничном сотрудничестве.