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      Зеленский встретился с президентом Грузии и достиг важных договоренностей

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      Украинская и грузинская делегации встретились в Польше
      Украинская и грузинская делегации встретились в Польше / president.gov.ua

      Во время официального визита в Польшу Президент Украины Владимир Зеленский встречался не только с польскими лидерами. В частности, 1 сентября состоялись переговоры украинской и грузинской делегаций.

      Украинский глава государства общался с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во второй день официального визита в Польшу.

      Читайте также: Прорыв, – Зеленский о первых результатах поездки в Польшу

      Политический диалог между двумя странами собеседники оценили положительно. Много плюсов отметили в области торгово-экономического сотрудничества и совместного взаимодействия с европейскими институтами.

      Учитывая угрозу для обеих стран со стороны России, отдельное внимание стороны переговоров уделили безопасности и обороне.

      Также президенты Украины и Грузии достигли важной договоренности в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.

      Коротко о визите Зеленского в Польшу

      Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом этой страны Анджеем Дудой. Обо всех достигнутых договоренностях читайте по этой ссылке.

      Также 31 августа Владимир Зеленский встретился с маршалком местного Сената (спикер парламента) Станиславом Карчевским. Говорили об активизации межпарламентского диалога.

      Завершил первый день визита в Польшу Зеленский встречей с председателем Совета министров Республики Польша (аналог украинского премьер-министра) Матеушем Моравецким. Политики говорили о развитии двусторонних торгово-экономических отношений и приграничном сотрудничестве.

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      Главные новости 1 сентября: Зеленский в Польше, День знаний и победа Ломаченко
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Польши Новости Грузии Саломе Зурабишвили
      Источник: 24 канал
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