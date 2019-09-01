Зеленський зустрівся з президенткою Грузії та досяг важливих домовленостей
Під час офіційного візиту до Польщі Президент України Володимир Зеленський зустрічався не лише з польськими лідерами. Зокрема, 1 вересня відбулися перемовини української та грузинської делегацій.
Український глава держави спілкувався із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі у другий день офіційного візиту до Польщі.
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Політичний діалог між двома країнами співрозмовники оцінили позитивно. Багато плюсів зауважили у царині торговельно-економічної співпраці й спільної взаємодії із європейськими інституціями.
Враховуючи загрозу для обох країн з боку Росії, окрему увагу сторони перемовин приділили безпеці та обороні.
Також президенти України й Грузії досягли важливої домовленості найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.
Коротко про візит Зеленського до Польщі
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Про усі досягнуті домовленості – читайте за цим посиланням.
Також 31 серпня Володимир Зеленський зустрівся з маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським. Говорили про активізацію міжпарламентського діалогу.
Завершив перший день візиту до Польщі Зеленський зустріччю з головою Ради міністрів Республіки Польща (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким. Політики розмовляли про розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин та прикордонну співпрацю.