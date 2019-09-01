Зеленський зустрівся з президенткою Грузії та досяг важливих домовленостей

Під час офіційного візиту до Польщі Президент України Володимир Зеленський зустрічався не лише з польськими лідерами. Зокрема, 1 вересня відбулися перемовини української та грузинської делегацій.

Український глава держави спілкувався із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі у другий день офіційного візиту до Польщі.

Читайте також: Прорив, – Зеленський про перші результати поїздки до Польщі

Політичний діалог між двома країнами співрозмовники оцінили позитивно. Багато плюсів зауважили у царині торговельно-економічної співпраці й спільної взаємодії із європейськими інституціями.

Враховуючи загрозу для обох країн з боку Росії, окрему увагу сторони перемовин приділили безпеці та обороні.

Також президенти України й Грузії досягли важливої домовленості найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.

Коротко про візит Зеленського до Польщі

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Про усі досягнуті домовленості – читайте за цим посиланням.

Також 31 серпня Володимир Зеленський зустрівся з маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським. Говорили про активізацію міжпарламентського діалогу.

Завершив перший день візиту до Польщі Зеленський зустріччю з головою Ради міністрів Республіки Польща (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким. Політики розмовляли про розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин та прикордонну співпрацю.