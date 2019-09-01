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      Зеленський зустрівся з президенткою Грузії та досяг важливих домовленостей

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      Українська та грузинська делегації зустрілися у Польщі
      Українська та грузинська делегації зустрілися у Польщі / president.gov.ua

      Під час офіційного візиту до Польщі Президент України Володимир Зеленський зустрічався не лише з польськими лідерами. Зокрема, 1 вересня відбулися перемовини української та грузинської делегацій.

      Український глава держави спілкувався із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі у другий день офіційного візиту до Польщі.

      Читайте також: Прорив, – Зеленський про перші результати поїздки до Польщі

      Політичний діалог між двома країнами співрозмовники оцінили позитивно. Багато плюсів зауважили у царині торговельно-економічної співпраці й спільної взаємодії із європейськими інституціями.

      Враховуючи загрозу для обох країн з боку Росії, окрему увагу сторони перемовин приділили безпеці та обороні.

      Також президенти України й Грузії досягли важливої домовленості найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.

      Коротко про візит Зеленського до Польщі

      Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Про усі досягнуті домовленості – читайте за цим посиланням.

      Також 31 серпня Володимир Зеленський зустрівся з маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським. Говорили про активізацію міжпарламентського діалогу.

      Завершив перший день візиту до Польщі Зеленський зустріччю з головою Ради міністрів Республіки Польща (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким. Політики розмовляли про розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин та прикордонну співпрацю.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Новини Грузії Володимир Зеленський Саломе Зурабішвілі
      Джерело: 24 канал
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