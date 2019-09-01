Зеленський зустрівся з президентом Литви та запросив його до Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський у Варшаві 1 вересня зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери країн обговорили економічну та інвестиційну співпрацю, а також українські реформи.

Учасники зустрічі української та литовської делегацій обговорили рух України до Європейського Союзу.

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Зеленський запевнив, що в країні й надалі триватимуть реформи задля євроінтеграції.

Ми обрали цей курс і далі робитимемо реформи. Ми зробимо їх не для Євросоюзу, а для себе. Однак вони збігаються з баченням ЄС,

– заявив президент.

Литовці, до слова, готують – як сторона, що прийматиме гостей – Міжнародну конференцію з питань реформ в Україні, що відбудеться у 2020 році.

Що таке Міжнародна конференція з питань реформ в Україні? Це Ukraine Reform Conference – ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні, започаткована у 2017 році.



Захід об’єднує українських та міжнародних посадовців, бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших кроків і перспектив.



Раніше конференція відбувалася у Лондоні, Копенгагені й Торонто. У 2020 пройде в Литві.

Зеленський і Науседа також обговорили проблематику миру на Донбасі, зокрема і перемовини в нормандському форматі. Президент Литви запросив Володимира Зеленського до Вільнюса. Український президент навзаєм закликав литовців відвідати інвестиційний форум у Маріуполі.

Візит Зеленського до Польщі: головне

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Про усі досягнуті домовленості – читайте за цим посиланням.

Також 31 серпня Володимир Зеленський зустрівся з маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським. Говорили про активізацію міжпарламентського діалогу.

Завершив перший день візиту до Польщі Зеленський зустріччю з головою Ради міністрів Республіки Польща (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким. Політики розмовляли про розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин та прикордонну співпрацю.

У другий день офіційного візиту Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Литви Гітанасом Науседою, представниками бізнесу та українськими студентами у Польщі.