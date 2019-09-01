Зеленський бере участь у заходах до роковин початку Другої світової війни: онлайн відео

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня бере участь у пам'ятних заходах у Варшаві з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. До церемонії залучені 40 представників найвищого керівництва світових держав.

Пам'ятна церемонія відбувається на площі Юзефа Пілсудського в центрі Варшави.

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Заплановано, що керівники держав розпишуться в Книзі пам'яті. Із промовами виступили президент Польщі Анджей Дуда, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, віцепрезидент США Майк Пенс.

Дивіться онлайн відео урочистостей у Варшаві ("Польське Радіо"):

Увечері в Королівському палаці відбудеться офіційний обід від імені президента Польщі Анджея Дуди. Опісля глави делегацій поїдуть до Національної опери для неформального спілкування та прослуховування концерту-реквієму.

Нагадаємо, у церемонії мав брати участь президент США Дональд Трамп, але він скасував свій візит до Польщі через ураган "Доріан". Президента РФ Володимира Путіна на церемонію не запрошували.

Візит Зеленського до Польщі: головне

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з:

► Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

► Маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським .

► Головою Ради міністрів Республіки Польща (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким.

У другий день офіційного візиту, 1 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єром Бельгії Шарлем Мішелем, а також з представниками бізнесу та українськими студентами у Польщі.