Зеленський бере участь у заходах до роковин початку Другої світової війни: онлайн відео
Президент України Володимир Зеленський 1 вересня бере участь у пам'ятних заходах у Варшаві з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. До церемонії залучені 40 представників найвищого керівництва світових держав.
Пам'ятна церемонія відбувається на площі Юзефа Пілсудського в центрі Варшави.
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Заплановано, що керівники держав розпишуться в Книзі пам'яті. Із промовами виступили президент Польщі Анджей Дуда, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, віцепрезидент США Майк Пенс.
Дивіться онлайн відео урочистостей у Варшаві ("Польське Радіо"):
Увечері в Королівському палаці відбудеться офіційний обід від імені президента Польщі Анджея Дуди. Опісля глави делегацій поїдуть до Національної опери для неформального спілкування та прослуховування концерту-реквієму.
Нагадаємо, у церемонії мав брати участь президент США Дональд Трамп, але він скасував свій візит до Польщі через ураган "Доріан". Президента РФ Володимира Путіна на церемонію не запрошували.
Візит Зеленського до Польщі: головне
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з:
► Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
► Маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським .
► Головою Ради міністрів Республіки Польща (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким.
У другий день офіційного візиту, 1 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єром Бельгії Шарлем Мішелем, а також з представниками бізнесу та українськими студентами у Польщі.