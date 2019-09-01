Зеленський пояснив, чому не зустрівся з діаспорою в Польщі

Під час офіційного візиту українського глави держави Володимира Зеленського до Польщі з українською діаспорою він не зустрівся. Мовляв, таку зустріч не вдавалося запланувати через специфіку самого візиту – пов'язаного із роковинами початку Другої світової війни.

Чому Зеленський не зустрівся з діаспорою в Польщі

Представники багатьох організацій української діаспори з різних країн світу 30 серпня надіслали Президентові України Володимиру Зеленському відкритого листа, пише BBC.

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У ньому висловили глибоку стурбованість із приводу того, що президент не мав наміру зустрічатися з діаспорою Польщі під час офіційного візиту 31 серпня – 1 вересня. І це попри те, що у Польщі мешкає п'ята частина усіх закордонних українців.

Мій поточний офіційний візит до Польщі передусім пов'язаний з пам'ятними заходами до 80-х роковин початку Другої світової війни. Тому, на жаль, не всі зустрічі, зокрема – з українською громадою, було можливо запланувати та узгодити з польською стороною,

– пояснив Зеленський.

У будь-якому випадку, президент глибоко шанує українців, які мешкають за кордоном, і "їхній внесок у розвиток і становлення Української держави та зміцнення національної економіки".

Про що просили діаспоряни президента Зеленського

У відкритому листі діаспорян є низка прохань до українського президента. Мовиться про:

► Частіше зустрічатися з громадянами України, які живуть за кордоном.

► Створити посаду штатного радника з питань закордонних українців при Кабінеті Міністрів України.

► Запровадити електронне голосування для громадян України за кордоном.

► Створити умови для забезпечення представництва діаспори у Верховній Раді України.

► Скасувати заборону на множинне громадянство.

► Започаткувати програму повернення трудових мігрантів.

Що робив Зеленський у Польщі?Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів Матеушем Моравецьким.



У другий день офіційного візиту, 1 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єром Бельгії Шарлем Мішелем, представниками бізнесу та українськими студентами у Польщі.



Також Зеленський взяв участь в офіційних заходах до роковин початку Другої світової війни у Варшаві.