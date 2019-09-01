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      Зеленский объяснил, почему не встретился с диаспорой в Польше

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      Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше
      Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше / president.gov.ua

      Во время официального визита украинского главы государства Владимира Зеленского в Польшу с украинской диаспорой он не встретился. Мол, такую встречу не удавалось запланировать в силу специфики самого визита – связанного с годовщиной начала Второй мировой войны.

      Почему Зеленский не встретился с диаспорой в Польше

      Представители многих организаций украинской диаспоры из разных стран мира 30 августа направили Президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо, пишет BBC.

      Смотрите также фото и видео, как Зеленский участвовал в мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны

      В нем выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, что президент не намерен встречаться с диаспорой Польше во время официального визита 31 августа – 1 сентября. И это несмотря на то, что в Польше проживает пятая часть всех иностранных украинцев.

      Мой текущий официальный визит в Польшу прежде всего связан с памятными мероприятиями к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Поэтому, к сожалению, не все встречи, в частности – с украинской общиной, было возможно запланировать и согласовать с польской стороной,
      – пояснил Зеленский.

      В любом случае, президент глубоко уважает украинцев, проживающих за рубежом, и "их вклад в развитие и становление Украинского государства и укрепление национальной экономики".

      О чем просили диаспоры президента Зеленского

      В открытом письме диаспорян есть ряд просьб к украинскому президенту. Речь идет о том, чтобы:

      ► Чаще встречаться с гражданами Украины, которые живут за рубежом.
      ► Создать должность штатного советника по вопросам иностранных украинцев при Кабинете Министров Украины.
      ► Ввести электронное голосование для граждан Украины за рубежом.
      ► Создать условия для обеспечения представительства диаспоры в Верховной Раде Украины.
      ► Отменить запрет на множественное гражданство.
      ► Начать программу возвращения трудовых мигрантов.

      Что делал Зеленский в Польше?
      Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалом Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров Матеушем Моравецким.

      Во второй день официального визита, 1 сентября, Владимир Зеленский встретился с президенткой Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Бельгии Шарлем Мишелем, представителями бизнеса и украинскими студентами в Польше.

      Также Зеленский принял участие в официальных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости Польши
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