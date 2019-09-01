Зеленский объяснил, почему не встретился с диаспорой в Польше

Во время официального визита украинского главы государства Владимира Зеленского в Польшу с украинской диаспорой он не встретился. Мол, такую встречу не удавалось запланировать в силу специфики самого визита – связанного с годовщиной начала Второй мировой войны.

Почему Зеленский не встретился с диаспорой в Польше

Представители многих организаций украинской диаспоры из разных стран мира 30 августа направили Президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо, пишет BBC.

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В нем выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, что президент не намерен встречаться с диаспорой Польше во время официального визита 31 августа – 1 сентября. И это несмотря на то, что в Польше проживает пятая часть всех иностранных украинцев.

Мой текущий официальный визит в Польшу прежде всего связан с памятными мероприятиями к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Поэтому, к сожалению, не все встречи, в частности – с украинской общиной, было возможно запланировать и согласовать с польской стороной,

– пояснил Зеленский.

В любом случае, президент глубоко уважает украинцев, проживающих за рубежом, и "их вклад в развитие и становление Украинского государства и укрепление национальной экономики".

О чем просили диаспоры президента Зеленского

В открытом письме диаспорян есть ряд просьб к украинскому президенту. Речь идет о том, чтобы:

► Чаще встречаться с гражданами Украины, которые живут за рубежом.

► Создать должность штатного советника по вопросам иностранных украинцев при Кабинете Министров Украины.

► Ввести электронное голосование для граждан Украины за рубежом.

► Создать условия для обеспечения представительства диаспоры в Верховной Раде Украины.

► Отменить запрет на множественное гражданство.

► Начать программу возвращения трудовых мигрантов.

Что делал Зеленский в Польше?

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалом Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров Матеушем Моравецким.



Во второй день официального визита, 1 сентября, Владимир Зеленский встретился с президенткой Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Бельгии Шарлем Мишелем, представителями бизнеса и украинскими студентами в Польше.



Также Зеленский принял участие в официальных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве.