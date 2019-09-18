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      Новий глава МЗС Пристайко провів першу розмову з держсекретарем США Помпео

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      Пристайко і Помпео провели першу телефонну розмову
      Пристайко і Помпео провели першу телефонну розмову / колаж 24 каналу

      Новий глава українського МЗС Вадим Пристайко провів першу телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. У ході розмови держсекретар, зокрема, привітав українського дипломата з нещодавнім призначенням.

      Майк Помпео підтвердив підтримку США під час просування критичних реформ для подолання корупції в Україні, повідомляє Державний департамент США.

      До слова: Україна не згодна на повну амністію для проросійських бойовиків, – Пристайко

      Крім того, держсекретар заявив про підтримку Штатами зміцнення верховенства права та сприяння розвитку економічного середовища, що сприяє конкуренції та інвестиціям. Секретар висловив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

      Під час розмови я подякував пану Помпео за непохитну підтримку наших суверенітету та територіальної цілісності, а також за наші критичні реформи. Чекаємо нашої зустрічі під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня,
      – зазначив Вадим Пристайко.

      міжнародні зустрічі пристайка:
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      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Новини США Майк Помпео
      Джерело: 24 канал
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