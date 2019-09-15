02:49
15 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Україна не згодна на повну амністію для проросійських бойовиків, – Пристайко

      212 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що не підтримує повну амністію для проросійських бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР".

      Про це Пристайко заявив на спільній прес-конференції зі спеціальним представником Сполучених Штатів Америки у справах України Куртом Волкером в рамках 16-о форуму YES.

      Читайте також: Що Зеленський запропонує окупованій частині Донбасу: пояснення Пристайка

      Хочу нагадати, що у 2015 році був проголосований закон про амністію, який не передбачав жодних повних амністій. Так само повних амністій не передбачає жодна робота чинної дипломатії,
      – заявив Пристайко.

      Також міністр заявив, що сумнівається в ефективності миротворчих місій у врегулюванні конфліктів у світі та вважає, що міжнародна спільнота має виконати свою обіцянку тиснути на Росію, аби вона пішла з Донбасу.

      Раніше міністр Пристайко заявляв, що Україна пропонує провести місцеві вибори включно з територіями Донецької та Луганської областей.

      Згодом він пояснив, що в Конституцію України не вноситимуться жодних змін про так званий "особливий статус" Донбасу.

      Також він заявив, що вибори на Донбасі не будуть проходити на умовах бойовиків, а лише після того, як окупаційні війська РФ покинуть територію України.

      13 вересня Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

      Крім того, Пристайко розповів про основні очікування президента України Володимира Зеленського від переговорів лідерів країн "нормандського формату".

      blog_ava
      Хто створив українське кіно: імена, якими треба пишатись
      14 вересня
      2335
      Теги: Новини України Новини політики Форум YES 2019 у Києві
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 вересня: Зеленський ветував Виборчий кодекс, що буде з виборами на Донбасі
      14 вересня , 22:03 Головні новини 14 вересня: Зеленський ветував Виборчий кодекс, що буде з виборами на Донбасі
      1387
      Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      14 вересня , 22:02 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      2017
      Пластик інфікує наc, – Daily Mail
      14 вересня , 22:00 Пластик інфікує наc, – Daily Mail
      Світові Медіа 1008
      Хто створив українське кіно: імена, якими треба пишатись
      14 вересня , 21:37 Хто створив українське кіно: імена, якими треба пишатись
      Віра Стадник 2335
      Письмо из Луганска: пока кто-то мечется в поисках лучшей жизни, другие уже стоят у руля
      14 вересня , 19:00 Письмо из Луганска: пока кто-то мечется в поисках лучшей жизни, другие уже стоят у руля
      Ольга Черненко 1772
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук