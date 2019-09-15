Україна не згодна на повну амністію для проросійських бойовиків, – Пристайко
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що не підтримує повну амністію для проросійських бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це Пристайко заявив на спільній прес-конференції зі спеціальним представником Сполучених Штатів Америки у справах України Куртом Волкером в рамках 16-о форуму YES.
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Хочу нагадати, що у 2015 році був проголосований закон про амністію, який не передбачав жодних повних амністій. Так само повних амністій не передбачає жодна робота чинної дипломатії,
– заявив Пристайко.
Також міністр заявив, що сумнівається в ефективності миротворчих місій у врегулюванні конфліктів у світі та вважає, що міжнародна спільнота має виконати свою обіцянку тиснути на Росію, аби вона пішла з Донбасу.
Раніше міністр Пристайко заявляв, що Україна пропонує провести місцеві вибори включно з територіями Донецької та Луганської областей.
Згодом він пояснив, що в Конституцію України не вноситимуться жодних змін про так званий "особливий статус" Донбасу.
Також він заявив, що вибори на Донбасі не будуть проходити на умовах бойовиків, а лише після того, як окупаційні війська РФ покинуть територію України.
13 вересня Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.
Крім того, Пристайко розповів про основні очікування президента України Володимира Зеленського від переговорів лідерів країн "нормандського формату".
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