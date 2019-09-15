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      Украина не согласна на полную амнистию для пророссийских боевиков, – Пристайко

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что не поддерживает полную амнистию для пророссийских боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

      Об этом Пристайко заявил на совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером в рамках 16-о форума YES.

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      Хочу напомнить, что в 2015 году был проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий. Так же полных амнистий не предусматривает ни одна работа действующей дипломатии,
      – заявил Пристайко.

      Ранее министр Пристайко заявлял, что Украина предлагает провести местные выборы включая территории Донецкой и Луганской областей.

      Впоследствии он объяснил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никаких изменений о так называемом "особый статус" Донбасса.

      Также он заявил, что выборы на Донбассе не будут проходить на условиях боевиков, а только после того, как оккупационные войска РФ покинут территорию Украины.

      13 сентября Зеленский назвал условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы. Подробнее – в материале 24 канала.

      Кроме того, Пристайко рассказал об основных ожидания президента Украины Владимира Зеленского от переговоров лидеров стран "нормандского формата".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Форум YES 2019 в Киеве
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