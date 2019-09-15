Украина не согласна на полную амнистию для пророссийских боевиков, – Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что не поддерживает полную амнистию для пророссийских боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом Пристайко заявил на совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером в рамках 16-о форума YES.
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Хочу напомнить, что в 2015 году был проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий. Так же полных амнистий не предусматривает ни одна работа действующей дипломатии,
– заявил Пристайко.
Ранее министр Пристайко заявлял, что Украина предлагает провести местные выборы включая территории Донецкой и Луганской областей.
Впоследствии он объяснил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никаких изменений о так называемом "особый статус" Донбасса.
Также он заявил, что выборы на Донбассе не будут проходить на условиях боевиков, а только после того, как оккупационные войска РФ покинут территорию Украины.
13 сентября Зеленский назвал условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы. Подробнее – в материале 24 канала.
Кроме того, Пристайко рассказал об основных ожидания президента Украины Владимира Зеленского от переговоров лидеров стран "нормандского формата".
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