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      Новый глава МИД Пристайко провел первый разговор с госсекретарем США Помпео

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      Пристайко и Помпео провели первую телефонную беседу
      Пристайко и Помпео провели первую телефонную беседу / Коллаж 24 канала

      Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко провел первый телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. В ходе разговора госсекретарь, в частности, поздравил украинского дипломата с недавним назначением.

      Майк Помпео подтвердил поддержку США во время продвижения критических реформ для преодоления коррупции в Украине, сообщает Государственный департамент США.

      К слову: Украина не согласна на полную амнистию для пророссийских боевиков, – Пристайко

      Кроме того, госсекретарь заявил о поддержке Штатами укрепления верховенства права и содействии развитию экономической среды, что способствует конкуренции и инвестициям. Секретарь выразил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Во время разговора я поблагодарил г-на Помпео за непоколебимую поддержку наших  суверенитета и территориальной целостности, а также за наши критические реформы. Ждем нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе,
      – отметил Вадим Пристайко.

      международные встречи пристайко:
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко МИД Украины Майк Помпео Новости США
      Источник: 24 канал
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