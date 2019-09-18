Новый глава МИД Пристайко провел первый разговор с госсекретарем США Помпео

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко провел первый телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. В ходе разговора госсекретарь, в частности, поздравил украинского дипломата с недавним назначением.

Майк Помпео подтвердил поддержку США во время продвижения критических реформ для преодоления коррупции в Украине, сообщает Государственный департамент США.

К слову: Украина не согласна на полную амнистию для пророссийских боевиков, – Пристайко

Кроме того, госсекретарь заявил о поддержке Штатами укрепления верховенства права и содействии развитию экономической среды, что способствует конкуренции и инвестициям. Секретарь выразил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время разговора я поблагодарил г-на Помпео за непоколебимую поддержку наших суверенитета и территориальной целостности, а также за наши критические реформы. Ждем нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе,

– отметил Вадим Пристайко.