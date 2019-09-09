Глава МИД Молдовы объяснил промедление с экстрадицией в Украину судьи Чауса

Глава МИД Молдовы Нику Попеску подчеркнул, что вопрос экстрадиции в Украину скандального судьи Николая Чауса рассматривается. Впрочем, подчеркнул он, судебная и исполнительная власть – это две разные ветви. Поэтому экстрадиция судьи будет возможна после реализации судебной реформы в Молдове.

Сейчас реформа судебной системы Молдовы затягивается, а в самом государстве переходный период от старой системы, которая подвергалась значительному влиянию со стороны политиков, рассказал Нику Попеску на совместной пресс-конференции с Вадимом Пристайко.

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Мы хотим перейти к судебной системе, которая является независимой от исполнительной ветви власти. Сегодня еще нет окончательного результата, чтобы я мог вам что-то пообещать. Но уверяю вас, что сделаю все возможное, чтобы работать вместе с Украиной для решения этого дела и других вопросов,

– подчеркнул дипломат.

Со своей стороны Вадим Пристайко подчеркнул, что украинская власть действительно хотела бы, чтобы Николая Чауса экстрадировали в Украину, как и многих других людей.

"И президент во время разговора с премьер-министром, и мы на всех международных встречах напоминаем о том, чтобы этот процесс завершился как можно быстрее. Хотя нашим молдавским коллегам еще нужно время, мы надеемся, что этот момент наступит как можно быстрее", – резюмировал глава украинского МИД.

Что известно о скандальном судье Чаусе?

Николай Чаус – экс-судья Днепровского райсуда Киева, который принимал решения против активистов Автомайдана по сфальсифицированным делам.

Еще одним скандальным делом Чауса было его решение о снятии с розыска и запрет проводить следственные действия в отношении экс-соратника Януковича Юрия Иванющенко.

А в августе 2016 года Чауса задержали при получении 150 тысяч долларов взятки. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках.