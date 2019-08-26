Премьер Молдовы Санду высказалась об отношениях с Украиной и Россией и федерализации государства

Премьер-министр Молдовы Майя Санду подчеркнула, что для ее государства Украина является важным стратегическим партнером. Кроме того, она заявила о невозможности федерализации Молдовы.

Политическое решение конфликта в Приднестровье невозможно без поддержки граждан Молдовы, подчеркнула Майя Санду в комментарии "Радио Свобода".

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"Мы точно знаем, что граждане Молдовы никогда не поддержат федерализацию", – заверила премьер.

Она также высказалась о двусторонних отношениях Молдовы с Украиной и Россией.

Для правительства Молдовы важно иметь хорошие отношения с Россией. В то же время стратегическими партнерами для нас остаются Соединенные Штаты, Украина и Румыния,

– отметила Майя Санду.

Что известно о конфликте в Приднестровье?

Приднестровская Молдавская Республика – непризнанное государственное образование на границе между Молдовой и Украиной. Независимость ПМР была оглашена в 1991 году, после чего начался вооруженный конфликт между молдавской армией и сепаратистами. Противостояния закончились фактической победой сепаратистов, поддержанных Россией.



Де-факто, РФ не признает независимости Приднестровья. Однако, де-юре, предоставляет непризнанному государству военную, экономическую и политическую поддержку. Федерализация Молдовы была одним из предложений России по урегулированию ситуации в сепаратистском регионе.