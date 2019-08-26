21:36
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Премьер Молдовы Санду высказалась об отношениях с Украиной и Россией и федерализации государства

      180 Читати новину українською
      Майя Санду: Молдове важны хорошие отношения с Россией, но стратегический партнер – Украина
      Майя Санду: Молдове важны хорошие отношения с Россией, но стратегический партнер – Украина / ehomd.info

      Премьер-министр Молдовы Майя Санду подчеркнула, что для ее государства Украина является важным стратегическим партнером. Кроме того, она заявила о невозможности федерализации Молдовы.

      Политическое решение конфликта в Приднестровье невозможно без поддержки граждан Молдовы, подчеркнула Майя Санду в комментарии "Радио Свобода".

       Интересно: У "президента" Приднестровья нашли украинский паспорт

      "Мы точно знаем, что граждане Молдовы никогда не поддержат федерализацию", – заверила премьер.

      Она также высказалась о двусторонних отношениях Молдовы с Украиной и Россией.

      Для правительства Молдовы важно иметь хорошие отношения с Россией. В то же время стратегическими партнерами для нас остаются Соединенные Штаты, Украина и Румыния,
      – отметила Майя Санду.

      Что известно о конфликте в Приднестровье?
      Приднестровская Молдавская Республика – непризнанное государственное образование на границе между Молдовой и Украиной. Независимость ПМР была оглашена в 1991 году, после чего начался вооруженный конфликт между молдавской армией и сепаратистами. Противостояния закончились фактической победой сепаратистов, поддержанных Россией.

      Де-факто, РФ не признает независимости Приднестровья. Однако, де-юре, предоставляет непризнанному государству военную, экономическую и политическую поддержку. Федерализация Молдовы была одним из предложений России по урегулированию ситуации в сепаратистском регионе.

      blog_ava
      Церковь в Греции созвала Синод, чтобы признать ПЦУ: детали
      сегодня
      1023
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Приднестровье Молдова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Война Кремля в Сирии – провал за провалом
      сегодня , 19:00 Война Кремля в Сирии – провал за провалом
      Сергій Климовський 1705
      Криваві бої під Іловайськом: ветеран назвав важливі докази участі РФ
      сегодня , 18:00 Криваві бої під Іловайськом: ветеран назвав важливі докази участі РФ
      Леонід Остальцев 252
      Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      сегодня , 15:00 Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      Сергій Фурса 2434
      Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      сегодня , 12:03 Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      Блог Соцмережі 3043
      "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      сегодня , 10:40 "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      Наталя Ромашова 5934
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук