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      Прем'єрка Молдови Санду висловилася про відносини з Україною і Росією та федералізацію держави

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      Майя Санду: Молдові важливі хороші відносини з Росією, але стратегічний партнер – Україна
      Майя Санду: Молдові важливі хороші відносини з Росією, але стратегічний партнер – Україна / ehomd.info

      Прем'єр-міністерка Молдови Майя Санду наголосила, що для її держави Україна є важливим стратегічним партнером. Крім того, вона заявила про неможливість федералізації Молдови.

      Політичне вирішення конфлікту у Придністров'ї неможливе без підтримки громадян Молдови, підкреслила Майя Санду у коментарі "Радіо Свобода".

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      "Ми точно знаємо, що громадяни Молдови ніколи не підтримають федералізації", – запевнила прем'єрка.

      Вона також висловилася про двосторонні відносини Молдови з Україною та Росією.

      Для уряду Молдови важливо мати хороші відносини з Росією. Водночас стратегічними партнерами для нас залишаються Сполучені Штати, Україна та Румунія,
      – наголосила Майя Санду.

      Що відомо про конфлікт у Придністров'ї?Придністровська Молдавська Республіка – невизнане державне утворення на кордоні між Молдовою та Україною. Незалежність ПМР було у 1991 році, після чого розпочався збройний конфлікт між молдовською армією та сепаратистами. Протистояння закінчилися фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих Росією.

      Де-факто, РФ не визнає незалежності Придністров'я. Однак, де-юре, надає невизнаній державі військову, економічну і політичну підтримку. Федералізація Молдови була однією з пропозицій Росії щодо врегулювання ситуації в сепаратистському регіоні.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Молдова Придністров'я Новини Росії
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