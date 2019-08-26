Прем'єрка Молдови Санду висловилася про відносини з Україною і Росією та федералізацію держави
Прем'єр-міністерка Молдови Майя Санду наголосила, що для її держави Україна є важливим стратегічним партнером. Крім того, вона заявила про неможливість федералізації Молдови.
Політичне вирішення конфлікту у Придністров'ї неможливе без підтримки громадян Молдови, підкреслила Майя Санду у коментарі "Радіо Свобода".
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"Ми точно знаємо, що громадяни Молдови ніколи не підтримають федералізації", – запевнила прем'єрка.
Вона також висловилася про двосторонні відносини Молдови з Україною та Росією.
Для уряду Молдови важливо мати хороші відносини з Росією. Водночас стратегічними партнерами для нас залишаються Сполучені Штати, Україна та Румунія,
– наголосила Майя Санду.
Що відомо про конфлікт у Придністров'ї?Придністровська Молдавська Республіка – невизнане державне утворення на кордоні між Молдовою та Україною. Незалежність ПМР було у 1991 році, після чого розпочався збройний конфлікт між молдовською армією та сепаратистами. Протистояння закінчилися фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих Росією.
Де-факто, РФ не визнає незалежності Придністров'я. Однак, де-юре, надає невизнаній державі військову, економічну і політичну підтримку. Федералізація Молдови була однією з пропозицій Росії щодо врегулювання ситуації в сепаратистському регіоні.