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      У "президента" Придністров'я знайшли український паспорт

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      Вадим Красносельсьский
      Вадим Красносельсьский / novostipmr.com

      "Президент" невизнаної республіки Придністров'я Вадим Красносельський щонайменше 10 разів користувався українським закордонним паспортом для того, щоб потрапити до Києва, Харкова та Одеси.

      Підтвердження використання політиком українського паспорта при перетині кордону надала журналістам Держприкордонслужба України, йдеться в розслідуванні Rise Moldova.

      До теми: Європейський суд зобов'язав Росію виплатити компенсації мешканцям Придністров'я

      Високопосадовець до 2016 року був главою придністровського МВС у званні генерал-майора та перебував у міжнародному розшуку. Втім, це не заважало йому перетинати український кордон. За 2007 – 2015 роки він мандрував з українським паспортом понад 10 разів та близько 300 – із російським. 

      В українському МВС сказали, що наразі Красносельський не перебуває у карному розшуку. При цьому вони не підтвердили, чи був він у ньому раніше, до того як він став "президентом" і був знятий з розшуку за ініціативою Молдови. 

      Згідно із розслідуванням, Красносельський майже щомісяця перетинав український кордон за паспортами різних країн. 

      Зазначимо, що українські та російські паспорти у Придністров'ї дуже поширені. Безліч жителів невизнаної республіки мають можливість отримати подвійне та потрійне громадянство. Натомість Україна забороняє мати подвійне громадянство. 

      Як Придністров'я відділилося від Молдови?У 1992 році 14 російська армія підтримала сепаратистів Придністров'я. Вона стала захисником інтересів місцевої еліти та проросійського населення регіону в ході конфлікту, що починався. Багато в чому присутність армії завадила молдовській владі силою вирішити конфлікт.

      Жодна цивілізована визнана країна не визнає самостійності Придністров'я. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Придністров'я Молдова Журналісти Держприкордонслужба
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