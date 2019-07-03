Європейський суд зобов'язав Росію виплатити компенсації мешканцям Придністров'я: скільки і за що

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити жителям невизнаного Придністров'я понад 80 тисяч євро. Підставою для такого рішення стали порушення права на справедливий судовий розгляд і тримання під вартою в нелюдських умовах.

ЄСПЛ опублікував три судові рішення. У них мовиться, що Росія порушила Європейську конвенцію щодо позивачів у невизнаному Придністров'ї, включаючи Зону безпеки на Дністрі, повідомляє "Укрінформ".

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Судові позови передали до Високого суду в Страсбурзі юристи Асоціації Promo-LEX. Відповідні порушення сталися в період з 2006 по 2010 роки.

Зокрема, в одній зі справ суд зобов'язав Росію виплатити кожному з позивачів по 9 тисяч 750 євро компенсації за тримання в антигуманних умовах у тюрмах невизнаного регіону та 1 тисячу 500 євро за судові і несудові витрати.

Такі ж рішення Європейський суд ухвалив ще за двома справами. Загалом Росія зобов'язана виплатити 80 тисяч 550 євро.

Що таке Європейський суд з прав людини?Європейський суд з прав людини – міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всіх членів Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини.



ЄСПЛ розглядає всі питання, які стосуються тлумачення і застосування конвенції, зокрема, міждержавні справи і скарги окремих осіб. До складу суду входять 47 суддів, кожен з яких представляє державу-члена РЄ.

Що пов'язує Придністров'я з Росією?Придністровська Молдавська Республіка – невизнане державне утворення на кордоні між Молдовою та Україною. Незалежність ПМР було у 1991 році, після чого розпочався збройний конфлікт між молдовською армією та сепаратистами. Протистояння закінчилися фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих Росією.



Де-факто, РФ не визнає незалежності Придністров'я. Однак, де-юре, надає невизнаній державі військову, економічну і політичну підтримку.