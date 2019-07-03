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      Європейський суд зобов'язав Росію виплатити компенсації мешканцям Придністров'я: скільки і за що

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      ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити 80 тисяч євро мешканцям Придністров'я
      ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити 80 тисяч євро мешканцям Придністров'я / www.dw.com

      Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити жителям невизнаного Придністров'я понад 80 тисяч євро. Підставою для такого рішення стали порушення права на справедливий судовий розгляд і тримання під вартою в нелюдських умовах.

      ЄСПЛ опублікував три судові рішення. У них мовиться, що Росія порушила Європейську конвенцію щодо позивачів у невизнаному Придністров'ї, включаючи Зону безпеки на Дністрі, повідомляє "Укрінформ".

      Читайте також: Держдума анонсувала видачу російських паспортів у невизнаному Придністров'ї

      Судові позови передали до Високого суду в Страсбурзі юристи Асоціації Promo-LEX. Відповідні порушення сталися в період з 2006 по 2010 роки.

      Зокрема, в одній зі справ суд зобов'язав Росію виплатити кожному з позивачів по 9 тисяч 750 євро компенсації за тримання в антигуманних умовах у тюрмах невизнаного регіону та 1 тисячу 500 євро за судові і несудові витрати.

      Такі ж рішення Європейський суд ухвалив ще за двома справами. Загалом Росія зобов'язана виплатити 80 тисяч 550 євро.

      Що таке Європейський суд з прав людини?Європейський суд з прав людини – міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всіх членів Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини.

      ЄСПЛ розглядає всі питання, які стосуються тлумачення і застосування конвенції, зокрема, міждержавні справи і скарги окремих осіб. До складу суду входять 47 суддів, кожен з яких представляє державу-члена РЄ.

      Що пов'язує Придністров'я з Росією?Придністровська Молдавська Республіка – невизнане державне утворення на кордоні між Молдовою та Україною. Незалежність ПМР було у 1991 році, після чого розпочався збройний конфлікт між молдовською армією та сепаратистами. Протистояння закінчилися фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих Росією.

      Де-факто, РФ не визнає незалежності Придністров'я. Однак, де-юре, надає невизнаній державі військову, економічну і політичну підтримку.

      blog_ava
      Росія готова де-факто звільнити моряків під певні гарантії, – адвокат
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Придністров'я Європейський суд Новини Росії Молдова
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