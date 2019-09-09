Глава МЗС Молдови пояснив зволікання з екстрадицією до України судді Чауса

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску підкреслив, що питання екстрадиції до України скандального судді Миколи Чауса. Втім, наголосив він, судова та виконавча влада – це дві різні гілки. Тому екстрадиція судді буде можливою після реалізації судової реформи у Молдові.

Зараз реформа судової системи Молдови затягується, а в самій державі перехідний період від старої системи, яка зазнавала значного впливу з боку політиків, розповів Ніку Попеску на спільній пресконференції з Вадимом Пристайком.

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Ми хочемо перейти до судової системи, яка є незалежною від виконавчої гілки влади. Сьогодні ще немає остаточного результату, щоб я міг вам щось пообіцяти. Але запевняю вас, що зроблю все можливе, щоб працювати разом з Україною для вирішення цієї справи та інших питань,

– наголосив дипломат.

Зі свого боку Вадим Пристайко підкреслив, що українська влада справді хотіла б, щоб Миколу Чауса екстрадували до України, як і багатьох інших людей.

"І президент під час розмови з прем'єр-міністеркою, і ми на всіх міжнародних зустрічах нагадуємо про те, щоб цей процес завершився якомога швидше. Хоча нашим молдовським колегам ще потрібен час, ми сподіваємося, що цей момент наступить якомога швидше", – резюмував глава українського МЗС.

Що відомо про скандального суддю Чауса?

Микола Чаус – екс-суддя Дніпровського райсуду Києва, який ухвалював рішення проти активістів Автомайдану за сфальсифікованими справами.

Ще однією скандальною справою Чауса було його рішення про зняття з розшуку та заборону проводити слідчі дії щодо екс-поплічника Януковича Юрія Іванющенка.

А в серпні 2016 року Чауса затримали при отриманні 150 тисяч доларів хабара. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі у літрових банках.