Пристайко прилетел в Берлин для обсуждения встречи в нормандском формате

В свой официально первый рабочий день, 2 сентября, новый Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прилетел в Берлин. Там он будет обсуждать встречу лидеров Германии, Франции, России и Украины в нормандском формате переговоров по обеспечению мира на Донбассе.

В Германию Вадим Пристайко прибыл с польской Варшавы, где вместе с президентом Владимиром Зеленским в составе украинской делегации принимал участие в торжествах к годовщине начала Второй мировой войны.

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В Берлине Вадим Пристайко примет участие в переговорах относительно будущей встречи на высшем уровне (на уровне лидеров стран-участниц) в нормандском формате.



Встреча украинских и немецких дипломатов / Фото с Фейсбук украинского МИД

Визит в Германию украинский министр начал с переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.



Пристайко и Маас / Фото с фейсбука украинского МИД

Что известно о Пристайко?

49-летний Вадим Пристайко возглавил Министерство иностранных дел вместо Павла Климкина. Родом из Одесской области. Получил диплом специалиста по информационным технологиям, с отличием окончив Киевский политехнический институт. Также закончил Украинскую академию внешней торговли, где получил степень магистра.



В разные годы Пристайко занимал такие должности в МИД: консул Генконсульства Украины в Сиднее, Австралии, советник по политическим вопросам в делах Украины в Канаде, заместитель руководителя миссии Посольства Украины в США, Чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Канаде, глава миссии Украины при НАТО и другие.

Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД – в материале 24 канала.



Новое правительство – знакомьтесь / Инфографика 24 канала

К слову, новый глава МИД Пристайко уже озвучил приоритеты внешней политики Украины

Напомним главное о нормандском формате. Это формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Участники: Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Последний раз переговоры "четверки" состоялись в 2016 году. Затем Путин отказался от участия, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.