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      Пристайко прилетел в Берлин для обсуждения встречи в нормандском формате

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      Вадим Пристайко – новый Министр иностранных дел Украины
      Вадим Пристайко – новый Министр иностранных дел Украины / Твиттер UKR Mission to NATO

      В свой официально первый рабочий день, 2 сентября, новый Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прилетел в Берлин. Там он будет обсуждать встречу лидеров Германии, Франции, России и Украины в нормандском формате переговоров по обеспечению мира на Донбассе.

      В Германию Вадим Пристайко прибыл с польской Варшавы, где вместе с президентом Владимиром Зеленским в составе украинской делегации принимал участие в торжествах к годовщине начала Второй мировой войны.

      К теме: Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах, – Пристайко

      В Берлине Вадим Пристайко примет участие в переговорах относительно будущей встречи на высшем уровне (на уровне лидеров стран-участниц) в нормандском формате.

      німеччина
      Встреча украинских и немецких дипломатов / Фото с Фейсбук украинского МИД

      Визит в Германию украинский министр начал с переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

      Хаас
      Пристайко и Маас / Фото с фейсбука украинского МИД

      Что известно о Пристайко?
      49-летний Вадим Пристайко возглавил Министерство иностранных дел вместо Павла Климкина. Родом из Одесской области. Получил диплом специалиста по информационным технологиям, с отличием окончив Киевский политехнический институт. Также закончил Украинскую академию внешней торговли, где получил степень магистра.

      В разные годы Пристайко занимал такие должности в МИД: консул Генконсульства Украины в Сиднее, Австралии, советник по политическим вопросам в делах Украины в Канаде, заместитель руководителя миссии Посольства Украины в США, Чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Канаде, глава миссии Украины при НАТО и другие.

      Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД – в материале 24 канала.

      Уряд
      Новое правительство – знакомьтесь / Инфографика 24 канала

      К слову, новый глава МИД Пристайко уже озвучил приоритеты внешней политики Украины

      Напомним главное о нормандском формате. Это формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Участники: Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Последний раз переговоры "четверки" состоялись в 2016 году. Затем Путин отказался от участия, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Нормандский формат МИД Украины
      Источник: 24 канал
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