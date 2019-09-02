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      Пристайко прилетів до Берліну для обговорення зустрічі у нормандському форматі

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      Вадим Пристайко – новий Міністр закордонних справ України
      Вадим Пристайко – новий Міністр закордонних справ України / Твіттер UKR Mission to NATO

      У свій офіційно перший робочий день, 2 вересня, новий Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прилетів до Берліну. Там він обговорюватиме зустріч лідерів Німеччини, Франції, Росії та України у нормандському форматі перемовин щодо забезпечення миру на Донбасі.

      До Німеччини Вадим Пристайко прибув з польської Варшави, де разом із президентом Володимиром Зеленським у складі української делегації брав участь в урочистостях до роковин початку Другої світової війни.

      До теми: Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах, – Пристайко

      У Берліні Вадим Пристайко візьме участь у перемовинах щодо майбутньої зустрічі на найвищому рівні (на рівні керівників країн-учасниць) у нормандському форматі.

      німеччина
      Зустріч українських та німецьких дипломатів / Фото з фейсбука українського МЗС

      Візит до Німеччини український Міністр розпочав із переговорів з німецьким колегою Гайко Маасом.

      Хаас
      Пристайко та Маас / Фото з фейсбука українського МЗС

      Що відомо про Пристайка?49-річний Вадим Пристайко очолив Міністерство закордонних справ замість Павла Клімкіна. Родом з Одещини. Здобув диплом спеціаліста з інформаційних технологій, з відзнакою закінчивши Київський політехнічний інститут. Також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі, де отримав ступінь магістра.

      У різні роки Пристайко обіймав такі посади в МЗС: консул Генконсульства України у Сіднеї, Австралії, радник з політичних питань у справах України в Канаді, заступник керівника місії Посольства України в США, Надзвичайний і повноважний Посол України в Канаді, очільник місії України при НАТО та інші.

      Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС – у матеріалі 24 каналу.

      Уряд
      Новий уряд – знайомтеся / Інфографіка 24 каналу

      До слова, новий глава МЗС Пристайко вже озвучив пріоритети зовнішньої політики України 

      Нагадаємо головне про нормандський формат. Це формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Востаннє переговори "четвірки" відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовився від участі, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Нормандський формат Вадим Пристайко
      Джерело: 24 канал
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