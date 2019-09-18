Владимир Зеленский поговорил по телефону с вице-президентом США: детали

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с вице-президентом США Майклом Пенсом. Он поблагодарил за его личную роль в принятии решения о продлении программы военной помощи Украине.

Также глава государства выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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"Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформировании национального сектора безопасности и обороны", – отметили в сообщении.

Лидеры государств "констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение", а также подчеркнули "обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне".

Президент Украины проинформировал вицепрезидента Соединенных Штатов о реформах, "направленных на искоренение коррупции в нашей стране".

А Майк Пенс "отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти", указано в сообщении.

В начале сентября Зеленский и Пенс провели двустороннюю встречу в Варшаве. Во время встречи американский президент заверил Зеленского, что США продолжает поддерживать Украину и ее путь.

Подробнее о встрече Владимира Зеленского с вице-президентом США Майклом Пенсом читайте здесь.