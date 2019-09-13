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      О чем Зеленский будет говорить на первой встрече с Трампом

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      Зеленский на встрече с Трампом обсудит войну на Донбассе
      Зеленский на встрече с Трампом обсудит войну на Донбассе / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время первой встречи обсудят двустороннее сотрудничество, стабилизацию ситуации и прекращение войны на Донбассе.

      Секретарь СНБО Александр Данилюк в кулуарах форума YES в Киеве рассказал, что Штаты являются одним из важнейших партнеров Украины.

      Важно: Чего ждать Украине от встречи Трампа с Зеленским?

      Для нас США являются стратегическим партнером. Они поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности. Вопрос стабилизации ситуации на Востоке Украины, прекращение войны будут обсуждаться нашими президентами,
      – сказал чиновник.

      Данилюк отметил, что ожидает продуктивной первой встречи американского и украинского лидеров, которая состоится на полях Генассамблеи ООН.

      "Мы обсудим перечень вопросов, важных для нашего двустороннего сотрудничества. Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах", – добавил секретарь СНБО.

      Вместе с тем, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что Вашингтон ожидает плодотворной встречи Зеленского и Трампа. В США надеются, что лидеры начнут хорошие отношения, обсудят вопросы безопасности, противостояния агрессии России и борьбу с коррупцией в Украине.

      Что нужно знать о визите Зеленского в США?Сразу после своей инаугурации глава государства выразил желание встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России". Со своей стороны, Трамп пригласил Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.

      Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что Белый дом ждет встречу с Зеленским, однако конкретная дата еще не назначена. Он добавил, что это является вопросом ближайшего будущего.

      Зеленский отправится с первым официальным визитом в США 23 сентября для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вероятно, там лидеры стран впервые встретятся.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Александр Данилюк Новости США Дональд Трамп
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