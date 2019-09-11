Что США ожидают от встречи Трампа и Зеленского: заявление посла Тейлора

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может впервые встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В Штатах ожидают, что лидеры начнут хорошие отношения, обсудят вопросы безопасности, противостояния агрессии России и борьбу с коррупцией.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Голосу Америки" заметил, что знакомство украинского и американского лидеров является важным событием.

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"Это важно для лидеров – иметь личные отношения. И некоторые считают, что эти отношения могут оказаться очень добрыми. Взгляните только на этих двух людей! Судя по всему, они могут хорошо починить между собой. Поэтому это важная вещь", – сказал посол.

По словам дипломата, основной темой разговора Зеленского и Трампа станет такая помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Для США важно быть способными поддержать Украину в ее защите от российской агрессии. Это важный компонент, который, безусловно, будет обсуждаться. Президент Зеленский сделал это своим главным приоритетом,

– добавил он.

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Вторым приоритетом первой встречи президентов станет противодействие коррупции в Украине. Тейлор напомнил о намерениях Зеленского, который часто заявляет, что собирается уничтожить коррупцию в нашей стране.

"Это важно для Украины, это важно для Европы и это важно для Соединенных Штатов, чтобы Украина обуздала коррупцию. И президент Зеленский определил эту задачу как свой второй приоритет. И я уверен в том, что президент Трамп заинтересован в этом также. Он заинтересован поддержать Украину, которая борется против агрессии России, и также заинтересован поддержать Украину в противодействии и победе над коррупцией", – сказал Тейлор.

Точная дата встречи лидеров США и Украины неизвестна. Сейчас стороны согласовывают графики Зеленского и Трампа. Несмотря на это, президенты могут встретиться через две недели в Нью-Йорке, ведь оба будут принимать участие в Генассамблее ООН.

17 сентября 2019 года в Нью-Йорке начнется очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах в рамках Генассамблеи, которые начнутся 24 сентября.

Что нужно знать о визите Зеленского в США?

Сразу после своей инаугурации глава государства выразил желание встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Со своей стороны, Трамп пригласил Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.



Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что Белый дом ждет встречу с Зеленским, однако дата еще не назначена. Он добавил, что это является вопросом ближайшего будущего.



Впоследствии стало известно, что Зеленский отправится с первым официальным визитом в США 23 сентября. Однако, встретится ли он во время этого визита с Трампом – пока неизвестно.