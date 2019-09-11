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      Що США очікують від зустрічі Трампа і Зеленського: заява посла Тейлора

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      У США очікують на хороше знайомство і зустріч Зеленського з Трампом
      У США очікують на хороше знайомство і зустріч Зеленського з Трампом / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може вперше зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. У Штатах очікують, що лідери започаткують хороші стосунки, обговорять питання безпеки, протистояння агресії Росії та боротьбу з корупцією.

      Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю "Голосу Америки" зауважив, що знайомство українського та американського лідерів є важливою подією.

      До теми: Трамп проведе декілька зустрічей з Зеленським: у США озвучили деталі

      "Це важливо для лідерів – мати особисті стосунки. І дехто вважає, що ці стосунки можуть виявитись дуже добрими. Погляньте лишень на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть гарно поладнати між собою. Тож це важлива річ", – сказав посол.

      За словами дипломата, основною темою розмови Зеленського і Трампа стане безпекова допомога Києву зі сторони Вашингтону. 

      Для США важливо бути спроможними підтримати Україну в її захисті від російської агресії. Це важливий компонент, який, безумовно, буде обговорюватися. Президент Зеленський зробив це своїм головним пріоритетом,
      – додав він. 

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      Другим пріоритетом першої зустрічі президентів стане протидія корупції в Україні. Тейлор нагадав про наміри Зеленського, який часто заявляє, що збирається знищити корупцію в нашій країні.

      "Це важливо для України, це важливо для Європи і це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна приборкала корупцію. І президент Зеленський визначив це завдання як свій другий пріоритет. І я впевнений у тому, що президент Трамп зацікавлений у цьому також. Він зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і поборенні корупції", – сказав Тейлор.

      Точна дата зустрічі лідерів США та України невідома. Наразі сторони узгоджують графіки Зеленського і Трампа. Попри це, президенти можуть зустрітися через два тижні у Нью-Йорку, адже обидвоє братимуть участь у Генасамблеї ООН.

      17 вересня 2019 року в Нью-Йорку почнеться чергова 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах в рамках Генасамблеї, які розпочнуться 24 вересня.

      Що треба знати про візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.

      Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер підкреслив, Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак дату ще не призначено. Він додав, що це є питанням найближчого майбутнього.

      Згодом стало відомо, що Зеленський вирушить з першим офіційним візитом у США 23 вересня. Проте, чи зустрінеться він під час цього візиту з Трампом – наразі невідомо.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Корупція
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