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      Про що Зеленський буде говорити на першій зустрічі з Трампом

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      Зеленський на зустрічі з Трампом обговорить війну на Донбасі
      Зеленський на зустрічі з Трампом обговорить війну на Донбасі / Колаж 24 каналу

      Президенти України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час першої зустрічі обговорять двосторонню співпрацю, стабілізацію ситуації та припинення війни на Донбасі.

      Секретар РНБО Олександр Данилюк в кулуарах форуму YES у Києві розповів, що Штати є одними із найважливіших партнерів України.

      Важливо: Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?

      Для нас США є стратегічним партнером. Вони підтримують Україну у реформах, у підсиленні сектору оборони та безпеки. Питання стабілізації ситуації на Сході України, припинення війни будуть обговорюватись нашими президентами,
      – сказав чиновник.

      Данилюк відзначив, що очікує на продуктивну першу зустріч американського та українського лідерів, яка відбудеться на полях Генасамблеї ООН.

      "Ми обговоримо перелік питань, важливих для нашої двосторонньої співпраці. Робота й так іде, але президенти мають зустрітися, щоб дати новий поштовх для цієї співпраці і, можливо, це дасть поштовх в інших питаннях", – додав секретар РНБО.

      Водночас, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зауважив, що Вашингтон очікує на плідну зустріч Зеленського і Трампа. У США надіються, що лідери започаткують хороші стосунки, обговорять питання безпеки, протистояння агресії Росії та боротьбу з корупцією в Україні.

      Що треба знати про візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.

      Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер підкреслив, Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак конкретну дату ще не призначено. Він додав, що це є питанням найближчого майбутнього.

      Зеленський вирушить з першим офіційним візитом у США 23 вересня для участі у 74-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Ймовірно, там лідери країн вперше зустрінуться.

       

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      Теги: Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини України Новини політики Дональд Трамп Новини США Олександр Данилюк
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