Про що Зеленський буде говорити на першій зустрічі з Трампом

Президенти України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час першої зустрічі обговорять двосторонню співпрацю, стабілізацію ситуації та припинення війни на Донбасі.

Секретар РНБО Олександр Данилюк в кулуарах форуму YES у Києві розповів, що Штати є одними із найважливіших партнерів України.

Важливо: Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?

Для нас США є стратегічним партнером. Вони підтримують Україну у реформах, у підсиленні сектору оборони та безпеки. Питання стабілізації ситуації на Сході України, припинення війни будуть обговорюватись нашими президентами,

– сказав чиновник.

Данилюк відзначив, що очікує на продуктивну першу зустріч американського та українського лідерів, яка відбудеться на полях Генасамблеї ООН.

"Ми обговоримо перелік питань, важливих для нашої двосторонньої співпраці. Робота й так іде, але президенти мають зустрітися, щоб дати новий поштовх для цієї співпраці і, можливо, це дасть поштовх в інших питаннях", – додав секретар РНБО.

Водночас, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зауважив, що Вашингтон очікує на плідну зустріч Зеленського і Трампа. У США надіються, що лідери започаткують хороші стосунки, обговорять питання безпеки, протистояння агресії Росії та боротьбу з корупцією в Україні.

Що треба знати про візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.



Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер підкреслив, Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак конкретну дату ще не призначено. Він додав, що це є питанням найближчого майбутнього.



Зеленський вирушить з першим офіційним візитом у США 23 вересня для участі у 74-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Ймовірно, там лідери країн вперше зустрінуться.