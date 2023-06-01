Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. Он отметил, что российские истребители и западные самолеты имеют кардинально разную тактику использования.
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Истребитель Су-35 можно называть российским аналогом американскому F-16. Су-35 – дальнейшее развитие основного самолета Су-27.
Различие F-16 и Су-35
Все российские самолеты – одиночки, летящие в воздушном пространстве сами по себе. Концепция F-16 и всей авиации НАТО совсем другая, ведь это групповые действия самолетов и в этой группе каждый выполняет свою функцию.
Су-35 по сравнению с F-16 совсем молодой самолет. Однако F-16 благодаря своей модификации видит дальше, чем российский "коллега". Кроме того, у него есть вооружение, которое бьет ракеты воздух-воздух.
Обнаруживать в воздухе Су-35 могут не только F-16, но и средства радаров ABAKC и наземные системы ПВО.
"Су-35 еще только взлетел и набирает высоту, а F-16 знает, что там что-то взлетело и располагает информацией в этой точке пространства есть Су-35 и его нужно сбивать", – рассказал Криволап.
Также он подчеркнул, что благодаря F-16 Украина сможет далеко отбросить Су-35 от линии столкновения и авиационные управляемые бомбы перестанут нам докучать.
Какие ключевые отличия F-16 и Су-35: смотрите видео
Что известно о передаче Украины F-16
- Великобритания первой будет обучать украинских пилотов на западных самолетах. Украина готова отправить на обучение 20 военных.
- В Министерстве обороны сообщали, что Украине необходимо для деоккупации территорий около 48 современных истребителей.
- Начальник авиации Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов считает, что Украине нужно разработать комплексный подход для хранения F-16, поскольку просто где-нибудь спрятать их не получится.