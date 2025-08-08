20 липня 2025 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження персональних санкцій щодо російської конспірологині та публіцистки Юлії Латиніної.

Вона є фрік-легендою російського ЖЖ (LiveJournal) та співавторкою численних мемів, які обігрують її надуманість та поверхневість, помножені на бажання бути в кожній діжці затичкою та видавати "істину останньої інстанції". В Україні її знають як "хорошу росіянку", яка отримала передозування Арестовичем, і десь з літа – осені 2023 року з полум'яної викривачки Путіна та прихильниці українського спротиву, перетворилася на затяту російську імперіалістку, яка бажає поразки Україні, порівнює її з ХАМАС та прагне її знищення.

Цей матеріал можна було й не публікувати, якби Латиніну, на жаль, не слухали тисячі українців на YouTube, а сама вона не діяла за принципом "вода камінь точить", засмічубчи мозок довірливих фоловерів. З огляду на це блокування каналу пропагандистки на території України – добрий початок. Втім, цього замало, адже в часи VPN часткове блокування – це лише напів міра. Тому людям потрібно пояснювати суть маніупуляцій Латиніної та фейковість її образу фахівця з усіх питань. Особливо, якщо навіть на 11 рік війни з Росією у багатьох ЗМІ залишається пієтет до "старшого брата" – російських зірок та медійних осіб та сприйняття їх як носіїв "вищого знання" та небувалої експертності. Те саме, на жаль, стосується і пересічних українців.

24 Канал розповідає хто ж така Латиніна та акцентує увагу на її "історичних" і геополітичних пошуках, які насправді з історією чи геополітикою не мають нічого спільного.

Хто така Юлія Латиніна: біографія

Латиніна – російська публіцистка та конспірологиня. Вона народилася 16 червня 1966 року в Москві в родині відомого місцевого поета Леоніда Латиніна та літературознавиці Алли Латиніної. За освітою Юлія Леонідівна – філологиня, вона закінчила з червоним дипломом Московський літературний інститут імені Горького, згодом захистила там кандидатську роботу (тема роботи символічна – антиутопії).

Під час навчання росіянка стажувалася в Бельгії та прослухала курс економіки європейського середньовіччя в лондонському Royal College.



Юлія Латиніна на початку творчої кар'єри / Архівне фото росЗМІ

У 1990-ті Юлія Латиніна стала відома як авторка книг-антиутопій, наслідуючи літературні традиції головних радянських фантастів – братів Стругацьких і головною співачки АнКапа Айн Ренд. Авторка була дуже плодовитою і випускала по кілька книжок-серіалів на рік. Крім антиутопій Латиніна писала також детективи-трилери про події в сучасній Росії та на Кавказі, але змінювала імена реальних прототипів своїх героїв і "трошки" прикрашала реальність. За її романом "Полювання на Ізюбра" на гроші "Пєрвого каналу" (тоді – ГРТ) навіть зняли серіал з топовими російськими акторами і за великі гроші. Щоправда, провальний.

Також з 90-их Латиніна почала активно працювати з московськими ЗМІ як ведуча передачі "Рубльова зона" на каналі НТВ, колумністка тоді умовно ліберального сайту "Газета.ру" й авторка статей з економічної тематики, культури а також наукпопу. Щоправда, вже тоді стало зрозуміло, що талановита публіцистка не зовсім розуміє критику джерел і тому в її текстах поступово стало більшати конспірології. При цьому популярність самої Латиніної лише зростала, а сама вона почала подавати свої тексти та інтерв’ю як істину останньою інстанції.

Латиніна стала зіркою рунету завдяки дописам і власним сміливим роздумам у ЖЖ (локалізована в Росії, Україні та інших країнах колишнього СРСР версія американо-російської платформи LiveJournal – 24 Канал). Популярності сприяли не лише нестандартний погляд на події та поширення конспірологічних теорій, але й особлива авторська подача у стилі "зривання покровів" та усіх можливих варіантів високопарності з фейлами, що часто видавали незнання Латиніною матчастини.

Мабуть, найбільшим ляпом авторки стала фраза з її книги "Она металась, как стрелка осциллографа, то вверх, то вниз". Проблема в тому, що прибор осциллограф не має стрілок і тому це метафора ні про що, а Латиніна спершу говорить, потім думає. При цьому не знає, про що говорить.



Також у книгах Латиніної були й інші ляпи. "Перебудова" чомусь почалася в 1991 році, а не в 1985-му, палуба яхт неодмінно білосніжна. Також вона писала про сталактіти – "полупрозрачные, красноватые, с какими-то вздыбившимися наплывами" (даруйте за російське, але таке краще взагалі не перекладати – 24 Канал).

З-під пера Юлії Леонідівни вийшло ще багато іншої дичини, не лише сталактіти (благаємо, не треба просити ШІ це все візуалізувати). Це дуже добре атестує як саму Латиніну, так і деградацію цілою галузі видавництва в Росії, адже притомний редактор такого б ніколи не пропустив до друку.

Варто визнати, Юлія Латиніна – особа добре ерудована, має непогану пам'ять, що дозволяє їй сипати цитатами, датами та іменами давно померлих людей, що створює у непідготовлених слухачів, які вперше чують про умовних імператорів Валентиніана, Граціана чи Валента і роблять висновки, що Латиніна – неймовірної сили глиба. А органічне використання російською публіцисткою складних і мало відомих термінів лише збільшує повагу "простих людей".

Втім, знання імен римських імператорів і смакування давніх історичних анекдотів не робить Латиніну історикинею, адже вона використовує власну ерудицію без розуміння історичного контексту епохи та використання відповідних наукових інструментів. Тим самим, до речі, відомий нині провідний російський історик, радник Путіна і голова російської переговорної команди в Стамбулі Володимир Мединський.

З ним, до речі, Латиніна понад 10 років тому дискутувала в ефірі, увага, на тему Другої світової війни. Щоправда, тут Латиніна (визнаємо, доволі непогано) ділиться не власними, а переказує конспекти текстів Віктора Суворова та Марка Солоніна, але все одно доволі ефектно доводить опонента до сказу, щоправда, не ловить руку пропагандиста й не намагається розвінчати його фейк про те, що спільного параду нацистів і більшовиків у 1939 році буцімто не було, а це все фотошоп.

На жаль, тоді ще не стало відомо про те, що дисертації Мединського фейкові, тому коли він заявляв, що є поважним істориком і науковцем, ніхто його не виправив і не викрив.

Наприкінці програми Латиніна все ж "підловила" так званого історика Мєдінського, коли той спробував "впарити" казку про "застарілі радянські танки" і недостатність танків КВ і Т-34, і навіть перейшла на крик, час програми завершився, а голосування глядачів показало її повну перевагу.

Дискусія Латиніної з Мединським про Другу світову, 2012 рік:

Поступово перелік історичних тем, які на себе брала Латиніна, став рости в прогресії, зробивши її "експерткою з усіх питань", і не лише історичних.

Нині Латиніна позиціонує себе фахівцем з давньою історії, є авторкою "біографії" Ісуса Христа (оригінальна назва "Ісус. Історичне розслідування" – 24 Канал), а також серії розвідок з біблійної історії, при цьому одночасно "дає аналітику" з історії Римської та Російської імперії, а також радянської, впевнено перераховує агентів КДБ в США та Європі в роки холодної війни тощо. Але ж велика кількість літер, помножена на нерозуміння суті роботи з історичними джерелами, їхнього аналізу та критику не роблять її роботи науковими. Це лише графоманія.

Латиніна не була б собою, якщо б обмежила себе суто "історією". Вона також заперечує факт глобального потепління та намагається це "науково обгрунтувати", сумнівалася в коронавірусі та природному походженні Челябінського метеориту (а коли її підняли на сміх, заявила епічне "я не ракетчик, я філолог"). Ця фраза, в принципі, добре визначає всю діяльність Латиніної, втім, вона далі пхається туди, де нічого не розуміє.

Юлія Латиніна була успішна як авторка фантастики (працювала в жанрі антиутопії з елементами магічного реалізму, а також писала про російські реалії, але підміняє прототипів вигаданими персонажами), виступає воєнним блогером і коментатором подій на фронті, а також займається публіцистикою та дозволяє собі масштабні узагальнення про події на цілій планеті. При цьому рівень експертизи Латиніної викликає питання і справедливі побоювання за її ментальне здоров'я.

В якийсь момент пошук помилок і ляпів авторки став модним хобі в ЖЖ, а після того, як вона отримала власну (і доволі популярну) передачу "Код доступу" на газпромівському радіо "Ехо Москви", набуло нового імпульсу. Він ще більше посилився після виходу згаданої вище "історичної біографії" Ісуса Христа в 2018 році, що стала бестселлером і була такою собі збіркою конспірологічних здогадок і притягнутих за вуха висновків, а крім того містила безліч історичних, літературних, фактичних і логічних помилок та є відвертою халтурою.

На сторінках свого творіння Латиніна відстоювала думку, що Ісус був Бін Ладеном свого часу, а "Христос" – нібито кримінальний термін у Римській імперії, плутала Гі де Мопассана з Анатолем Франсом і банально не розуміла суті подій. Попри це книга стала бестселлером і за нею буквально стояли черги.

Але численні ляпи вже не дозволяли сприймати деякі в цілому непогані та цілком логічні статті Латиніної, адже після "стрілок Осцилографа" та "спаленого Ніколая Коперника" серйозно та без скепсису читати, наприклад, обґрунтування того, що "російської споконвічної культури" не існує, проблематично. Хоч це і правда.

Щоправда, навіть у цій доволі відомій статті, яка викликала справжню істерику серед "російських патріотів", Латиніна примудрилась обгрунтувати цілком здорові думки відвертими перекручуваннями. Наприклад, приписала російській культурі культ Перуна, заперечила здатність українців створити власну державу. І така методика нагромадження всього стала основою творчого методу публіцистки.

У 2010-их Латиніна стала тим, що в Росії звикли називати "лібералом". При цьоме Латиніну важко назвати прихильницею демократї – в різний час вона нахвалювала режим Піночета в Чилі та диктатуру в Сінгапурі, а також пояснювала необхідність сильної руки як такої та натякала на необхідність впровадження євгеніки.

Паралельно Латиніна активно критикувала режим Путіна, медійно атакувала його наближених, а також – "скрєпи" і це давало їй в очах її прихильників таку собі індульгенцію та навіть право нести маячню. Але тільки в ліберальних колах. Бо в неї полетіли екскременти від радикалів та погрози від представників влади. Її "заливали" газом, а в 2017 році навіть спалили автівку.

Це змусило Латиніну, яка заявляла, що за нападами на неї стоїть тоді ще живий Євгеній Пригожин, залишити Росію та осісти в Європі – у різний час вона жила в Естонії та Польщі.

Латиніна – "хороша росіянка"?

На початку російського повномасштабного вторгнення до України Латиніна засудила агресію та стала на бік України, щоправда, не забувала казати, що це "війна Путіна", натомість прості росіяни – це жертви війни, які чи найбільше страждають як від дій Кремля, так і від антиросійських санкцій.

З початком повномасштабного вторгнення Латиніна стала частою гостею на українському телебаченні та стала "ліберальною зіркою" ще й в Україні. На жаль, не уникли цього запаморочення й ми на 24 Каналі, щиро сподіваючись, що слова авторитетної росіянки якось вплинуть на її земляків. Про це редакція нині шкодує, але визнає, що минулого не повернеш. Тоді дійсно багато хто не розумів, що до нас завезли справжнього "троянського коня".

За що українці полюбили Латиніну:

Але вже влітку 2023 року зробила різкий розворот і перешла на сторону режиму Путіна та стала затятою імперкою.

Чому Латиніна ображена на Україну?

Завдяки спільним стрімам з радниками Офісу Президента України Михайлом Подоляком та Олексієм Арестовичем Латиніна набула великої популярності серед українських споживачів на YouTube і почала використовувати її для медійних атак проти України для "інтелектуального" обгрунтування безнадійності спротиву Росії, яка активно "встає з колін" і потребує України як частини імперії.

На початку повномасштабного вторгнення частим гостем ефірів Латиніної був радник Офісу Президента Михайло Подоляк / Скриншот

Апогеєм стали дебати в травні 2024 року з українським журналістом Віталієм Портниковим, в якому Латиніна намагалася обгрунтувати необхідність українцями бути частиною Російської імперії, але була жорстоко розбита опонентом.



Портников каменя на камені не лишив від тез Латиніною про нерозривність і єдність України та Росії, як учасниць спільного проєкту "руского міра", де Росії була відведена головна роль, а Україні – важлива, але другорядна роль супутника та донора кадрів.



Латиніна від самого початку не приховувала своєї мети / Скриншот посту росіянки

Також Портников образив Латиніну тим, що від імені України заявив, що Україна не бажає втілювати її мрію про "ідею нерозривності та єдності України і Росії, а Київ як нововідновлений центр Русі". Це, до речі, мрія не лише Латиніної, але й інших "хороших росіян".

Дебати Портникова та Латиніної:

Після дебатів з Портниковим у багатьох українців, як то кажуть, відкрилися очі на реальну Латиніну, а в неї почала активно прогресувати образа на Україну та українців, яка вже в 2025-му переросла в ненависть. При цьому сама Латиніна, як і герой Орвелла Вінстон Сміт, "полюбила Великого брата" і стала підтримувати Путіна та своїх земляків в їхній агресії проти України.

Який сенс підтримувати маленьку корумповану диктатуру, яка до того ж ще й програє війну, у війні з великою корумпованою диктатурою, яка війну виграє. І при цьому ще й стверджує, що ви (росіяни – 24 Канал) генетичні раби і взагалі не люди,

– Латиніна в ефірі на російському емігрантському каналі "Дождь" пояснює, чому відмовилась від підтримки України.

У згаданому вище ефірі Латиніна також постійно плутала ім’я ведучого Тихона Дзядко, уникала прямих питань, пред'являла йому за Коростильова (популяризатора знаменитої фрази-мема про "наших хлопчиків") – "переводила стрілки", відповідаючи питанням на питання і ніколи не відповідаючи прямо.



Латиніна та Арестович об'єднуються в спільній боротьбі / Скриншот з нині забанених в Україні ефірів пропагандистки

Нині Латиніна активно транслює медійні кампанії проти України у своїх колонках у російському мігрантському виданні "Новая Газєта Європа" та в інтерв'ю західним і російським емігрантським ЗМІ.

Я вважаю, що війна має дійти до логічного закінчення. Адже Україна в її нинішньому виглядає стратегічною небезпекою для Росії,

– в інтерв’ю каналу "Живой гвоздь" Латиніна повністю солідаризується з російською пропагандою (зокерма, РИА "Новості") та закликає до "остаточного вирішення українського питання".



Нині Латиніна солідарна з іншими російськими пропагандистами / Скриншот статті

Сама Латиніна стверджує, що її різкий поворот відбувся на підставі прочитання нею коментарів в інтернеті та вирваних з контексту заяв. Вона все перекручує з ніг на голову і робить з росіян жертву геноциду, хоча саме Росія нині здійснює геноцид і проводить етнічні чистки, призначає "гауляйтерів" і є окупанткою.

Раніше я відповідала на питання "Чий Крим"? Український, була за "кордони 91-го року". Але потім я побачила заяви українських політиків, зокрема Михайла Подоляка про те, що всі ті, хто голосували за анексію Криму – 1,5 мільйона росіян – мають бути з Криму виселені. А потім слова російських політиків, наприклад Івана Тютріна, правої руки Гаррі Каспарова, який заявив, що вони готові поспостерігати за цим виселенням, щоб все пройшло без ексцесів, тобто вони готові в якості гауляйтерів керувати етнічною чисткою,

– Латиніна в інтерв'ю "Дождю" вкотре розкриває себе.

Логічним підсумком цієї роботи стало введення Україною проти Латиніної персональних санкцій та блокування її каналу 28 липня 2025 року.

"Телебачення Торонто" ставить діагноз Латиніній:

Чудові розбори діяльності Латиніної як пропагандистки зробили колеги з "Телебачення Торонто" та "Детектор Медіа". Ба більше, факт того, що логіка в Латиніної "капітально попливла", нині визнають навіть її колишні побратими з числа "хороших росіян".

Марк Фейгін в інтерв'ю Альоні Курбановій про санкції проти колишньої колеги Латиніної: