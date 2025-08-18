Обычно враг применяет большое количество живой силы, которая пытается продвигаться, но одновременно обходить населенные пункты. Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

Смотрите также Россияне прорвались под Добропольем – защитники остановили их: изменения линии фронта за неделю

"Враг готовит свои штурмовые группы для дальнейших действий. Вероятно, даже с привлечением большого количества техники. Хотя на нашем направлении это достаточно не частый период времени. Ведь россияне обычно применяют большое количество личного состава, который пытается просачиваться, продвигаться и одновременно обходить населенные пункты, через которые имеет свой маршрут", – сказал он.

Основная задача россиян сейчас – показать на карте, что они продвигаются дальше, чем это реально происходит. Украинские защитники знают маршруты противника, его планы. Силы обороны Украины будут делать все возможное для того, чтобы сдержать врага, не дать ему продвигаться, чтобы уничтожать захватчиков в большом количестве.

Как изменилась тактика врага?

Андрей Отченаш отметил, что тактика противника изменилась с 2024 года. Ранее россияне использовали полностью обшитую бронированную технику. Привлекалось до 10 единиц техники для штурмовых действий.

Сейчас враг максимально использует малые пехотные группы, одновременно обходя населенные пункты. Ранее оккупанты пытались захватить именно населенные пункты, выбивая украинские силы оттуда. Сейчас они пытаются максимально уменьшить количество боевых действий и контактов, но находить дыры в обороне ВСУ. Соответственно просачиваться и докладывать о том, что вроде бы они захватили какой-то населенный пункт.

Ситуация действительно напряженная из-за того, что у противника в десятки раз больше сил, чем у Сил обороны Украины. Именно с помощью этого они имеют возможность продвигаться туда, куда они продвигаются. Но мы сдерживаем противника и будем смотреть на то, как он движется дальше. Единственное, что действительно изменилось – это то, что использование количества тяжелой техники сейчас сводится к минимуму по сравнению с 2023 – 2024 годами,

– объяснил офицер.

Сейчас не наблюдаются проблемы врага с БПЛА. Россияне выпускают большое количество "дронов-ждунов", беспилотников на оптоволокне, на обычных частотах и так далее.

Однако у Сил обороны активно развиваются наземные роботизированные комплексы. А вот россияне используют их минимально.

Обратите внимание! Сейчас продолжается сбор на электробайки для бригады "Рубеж". Это очень важно для быстрой логистической поддержки Сил обороны, для тихого передвижения. Приобщиться можно по ссылке.

Планы россиян на фронте: что известно?