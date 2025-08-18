На некоторых направлениях захватчики смогли достичь результатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Какая ситуация на фронте?
- У Курской области продолжаются ограниченные бои.
- Украинские войска имеют успехи на Сумском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они недавно продвинулись вблизи Новониколаевки.
- Россияне 17 августа продолжили наступательные операции на севере Харьковской области. Они атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука, пытались наступать на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском и Северском направлениях, но не достигли никаких результатов.
Обзор ситуации на фронте / Карты ISW
- Вблизи Часового Яра ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности 17 августа.
- Украинские силы продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они имели незначительные продвижения на юго-восток от Нелиповки (к северо-западу от Торецка).
- Оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что российские войска имеют продвижение на запад от Новоэкономичного (на северо-восток от Покровска).
- Россияне продолжили наступательные операции на Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжили наступательные операции на востоке и западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- На Херсонском направлении захватчики продолжали ограниченные атаки, но не достигли никаких результатов.
Война России с Украиной: коротко о главных событиях на фронте
- В ОСУВ "Днепр" 15 августа сообщили, что украинским военным удалось стабилизировать российский прорыв вблизи Покровска и Доброполья в Донецкой области. Командование украинского корпуса, который действовал на Покровском направлении, отметило что ВСУ зачистили населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец, которые расположены на северо-востоке от Доброполья.
- Ресурс DeepState обновил карту боевых действий 16 августа и сообщил, что россияне оккупировали Зеленый Гай в Донецкой области, продвинулись вблизи Лозовой и Попового Яра. В то же время там заявили, что за последние 1010 дней российская армия оккупировала 0,96781% территории Украины, что меньше 1%.
- 17 августа в Центре противодействия дезинформации заявили, что российская попытка прорыва и закрепления в Донецкой области окончательно нивелирована силами украинской армии.