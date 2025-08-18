На некоторых направлениях захватчики смогли достичь результатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Какая ситуация на фронте?

У Курской области продолжаются ограниченные бои.

Украинские войска имеют успехи на Сумском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они недавно продвинулись вблизи Новониколаевки.

Россияне 17 августа продолжили наступательные операции на севере Харьковской области. Они атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука, пытались наступать на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения.

Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском и Северском направлениях, но не достигли никаких результатов.

Вблизи Часового Яра ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности 17 августа.

Украинские силы продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что они имели незначительные продвижения на юго-восток от Нелиповки (к северо-западу от Торецка).

Оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что российские войска имеют продвижение на запад от Новоэкономичного (на северо-восток от Покровска).

Россияне продолжили наступательные операции на Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не продвинулись вперед.

Российские войска продолжили наступательные операции на востоке и западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

На Херсонском направлении захватчики продолжали ограниченные атаки, но не достигли никаких результатов.

Война России с Украиной: коротко о главных событиях на фронте