Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.
Где продвинулся враг 16 августа?
Ресурс DeepState обновил карту боевых действий около 17:30 16 августа. По данным их аналитиков, российская армия оккупировала один населенный пункт и продвинулась еще вблизи двух в Донецкой области.
Враг оккупировал Зеленый Гай, а также продвинулся вблизи Лозовой и Попового Яра,
– говорится в сообщении.
Ситуация в Зеленом Гаю: смотрите на карте
Враг возле Лозовой: смотрите на карте
Продвижение врага возле Попового Яра: смотрите на карте
К слову, на Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются самые интенсивные бои. За минувшие сутки зафиксировано 139 столкновений.
Российские войска пытаются прорваться в районе Покровска, однако воины 93-й бригады "Холодный Яр" благодаря мужеству и слаженному командованию отражают эти атаки.