Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как проходила зачистка села Веселое?
На Покровском направлении в Донецкой области ВСУ провели зачистку села Веселое, которое оказалось в зоне российского прорыва вблизи Доброполья.
Аналитики отмечают, что в стабилизации ситуации в районе прорыва активное участие принимали бойцы 93 ОМБр, которые показали кадры зачистки населенного пункта.
Зачистка села Веселое в Донецкой области: смотрите видео
По информации DeepState, врагу удалось временно проникнуть в село Грузское, однако находились они там недолго.
В ходе зачистки бойцы 93 бригады взяли в плен значительное количество российских военных. В отражении населенного пункта участвовали рота разведки, беспилотные системы различных типов и артиллерия.
Для освобождения украинских территорий также применяли ударные наземные роботизированные комплексы. Вооруженные пулеметами роботы вели огонь по скоплению противника, подъезжая практически вплотную.
Напомни, ранее 1 корпус НГУ "Азов" сообщил, что продвижение россиян на Покровском направлении удалось остановить. Удалось зачистить населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.