Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як проходила зачистка села Веселе?

На Покровському напрямку в Донецькій області ЗСУ провели зачистку села Веселе, яке опинилося в зоні російського прориву поблизу Добропілля.

Аналітики зазначають, що в стабілізації ситуації в районі прориву активну участь брали бійці 93 ОМБр, які показали кадри зачистки населеного пункту.

Зачистка села Веселе на Донеччині: дивіться відео

За інформацією DeepState, ворогу вдалося тимчасово проникнути до села Грузьке, проте перебували вони там недовго.

В ході зачистки бійці 93 бригади взяли в полон значну кількість російських військових. У відбитті населеного пункту брали участь рота розвідки, безпілотні системи різних типів та артилерія.

Для звільнення українських територій також застосовували ударні наземні роботизовані комплекси. Озброєні кулеметами роботи вели вогонь по скупченню противника, під’їжджаючи практично впритул.

Нагадай, раніше 1 корпус НГУ "Азов" повідомив, що просування росіян на Покровському напрямку вдалося зупинити. Вдалося зачистити населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.