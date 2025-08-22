Подполковник Максим Жорин, представитель 3-го армейского корпуса, в эфире 24 Канала отметил, что враг продолжает применять старую тактику. В частности, он использует небольшие группы пехоты, которые постоянно осуществляют штурмы с разных направлений под прикрытием дронов.

Россияне воюют иначе

"Это или сбросы, или FPV, или оптоволокно. Если они потеряли очень много групп и не смогли достичь успеха, то пытаются стереть позицию FPV, артиллерией или сбросами", – сказал Максим Жорин.

Также он подчеркнул, что россияне не занимаются подготовкой пехотинцев. Они не уделяют этому должного внимания и делают это абсолютно сознательно.

Они не тратят на это ресурсы и силы. Они дают лишь минимальные базовые знания – как работать в группе, как стрелять, то есть базовую огневую подготовку. Иногда даже полностью отсутствует медицинская подготовка. Они делают акценты на других вещах,

– сказал Жорин.

Он добавил, что россияне акцентируются на преимуществе в численности войск. Поэтому тратить время, силы и ресурсы на качественную подготовку личного состава они, вероятно, и в дальнейшем не планируют.

Впрочем, он объяснил, что это не означает, что армия из-за этого становится слабой – она просто воюет иначе. Они делают основной акцент не на качестве подготовки пехотинца, а на количестве сил и ресурсов. Поэтому средний уровень подготовки личного состава остается низким.

Он добавил, что есть все признаки того, что продолжается переброска войск. Это свидетельствует: останавливаться россияне в ближайшее время не собираются, особенно на Покровском направлении. Туда враг стянул значительные силы, хотя и Украина сосредоточила там достаточно ресурсов.

Враг сосредоточил внимание на логистике ВСУ

Жорин добавил, что враг сосредотачивает внимание на логистике ВСУ: пытается "высушить" ее, не позволяя обеспечивать позиции и проводить эвакуацию.

В третьей штурмовой бригаде значительная часть логистики возлагается именно на дроны. Обеспечение, подвоза, вывоза и эвакуация преимущественно осуществляются благодаря беспилотникам.

Мы уменьшаем количество возможных ранений или потерь среди нашего личного состава. И не даем врагу нарушить логистику, на которую он посягает и которую так хочет высушить,

– сказал Жорин.

Он отметил, что третий армейский корпус на отдельных участках уже уничтожил значительное количество личного состава врага, а иногда даже улучшает тактическое положение.

Какие последние события на Покровском направлении?