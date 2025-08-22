Підполковник Максим Жорін, представник 3-го армійського корпусу, в ефірі 24 Каналу зазначив, що ворог продовжує застосовувати стару тактику. Зокрема, він використовує невеликі групи піхоти, які постійно здійснюють штурми з різних напрямків під прикриттям дронів.

Дивіться також Росіяни не будуть іти "в лоб" на міста: у 66 ОМБр назвали задум ворога на Лиманському напрямку

Росіяни воюють інакше

"Це або скиди, або FPV, або оптоволокно. Якщо вони втратили дуже багато груп і не змогли досягти успіху, то намагаються стерти позицію FPV, артилерією або скидами", – сказав Максим Жорін.

Також він підкреслив, що росіяни не займаються підготовкою піхотинців. Вони не приділяють цьому належної уваги й роблять це абсолютно свідомо.

Вони не витрачають на це ресурси й сили. Вони дають лише мінімальні базові знання – як працювати в групі, як стріляти, тобто базову вогневу підготовку. Іноді навіть повністю відсутня медична підготовка. Вони роблять акценти на інших речах,

– сказав Жорін.

Він додав, що росіяни акцентуються на перевазі у чисельності військ. Тому витрачати час, сили та ресурси на якісну підготовку особового складу вони, ймовірно, й надалі не планують.

Втім, він пояснив, що це не означає, що армія через це стає слабкою – вона просто воює інакше. Вони роблять основний акцент не на якості підготовки піхотинця, а на кількості сил і ресурсів. Відтак середній рівень підготовки особового складу залишається низьким.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться по карті

Він додав, що є всі ознаки того, що триває перекидання військ. Це свідчить: зупинятися росіяни найближчим часом не збираються, особливо на Покровському напрямку. Туди ворог стягнув значні сили, хоча й Україна зосередила там достатньо ресурсів.

Ворог зосередив увагу на логістиці ЗСУ

Жорін додав, що ворог зосереджує увагу на логістиці ЗСУ: намагається "висушити" її, не дозволяючи забезпечувати позиції та проводити евакуацію.

У третій штурмовій бригаді значна частина логістики покладається саме на дрони. Забезпечення, підвезення, вивезення та евакуація переважно здійснюються завдяки безпілотникам.

Ми зменшуємо кількість можливих поранень або втрат серед нашого особового складу. І не даємо ворогу порушити логістику, на яку він посягає і яку так хоче висушити,

– сказав Жорін.

Він зазначив, що третій армійський корпус на окремих ділянках уже знищив значну кількість особового складу ворога, а подекуди навіть покращує тактичне становище.

Які останні події на Покровському напрямку?