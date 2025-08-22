Підполковник Максим Жорін, представник 3-го армійського корпусу, в ефірі 24 Каналу зазначив, що ворог продовжує застосовувати стару тактику. Зокрема, він використовує невеликі групи піхоти, які постійно здійснюють штурми з різних напрямків під прикриттям дронів.
Росіяни воюють інакше
"Це або скиди, або FPV, або оптоволокно. Якщо вони втратили дуже багато груп і не змогли досягти успіху, то намагаються стерти позицію FPV, артилерією або скидами", – сказав Максим Жорін.
Також він підкреслив, що росіяни не займаються підготовкою піхотинців. Вони не приділяють цьому належної уваги й роблять це абсолютно свідомо.
Вони не витрачають на це ресурси й сили. Вони дають лише мінімальні базові знання – як працювати в групі, як стріляти, тобто базову вогневу підготовку. Іноді навіть повністю відсутня медична підготовка. Вони роблять акценти на інших речах,
– сказав Жорін.
Він додав, що росіяни акцентуються на перевазі у чисельності військ. Тому витрачати час, сили та ресурси на якісну підготовку особового складу вони, ймовірно, й надалі не планують.
Втім, він пояснив, що це не означає, що армія через це стає слабкою – вона просто воює інакше. Вони роблять основний акцент не на якості підготовки піхотинця, а на кількості сил і ресурсів. Відтак середній рівень підготовки особового складу залишається низьким.
Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться по карті
Він додав, що є всі ознаки того, що триває перекидання військ. Це свідчить: зупинятися росіяни найближчим часом не збираються, особливо на Покровському напрямку. Туди ворог стягнув значні сили, хоча й Україна зосередила там достатньо ресурсів.
Ворог зосередив увагу на логістиці ЗСУ
Жорін додав, що ворог зосереджує увагу на логістиці ЗСУ: намагається "висушити" її, не дозволяючи забезпечувати позиції та проводити евакуацію.
У третій штурмовій бригаді значна частина логістики покладається саме на дрони. Забезпечення, підвезення, вивезення та евакуація переважно здійснюються завдяки безпілотникам.
Ми зменшуємо кількість можливих поранень або втрат серед нашого особового складу. І не даємо ворогу порушити логістику, на яку він посягає і яку так хоче висушити,
– сказав Жорін.
Він зазначив, що третій армійський корпус на окремих ділянках уже знищив значну кількість особового складу ворога, а подекуди навіть покращує тактичне становище.
Які останні події на Покровському напрямку?
- 15 серпня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що біля Покровська Росія зосередила близько 100-тисячне угруповання. Коли ЗСУ завдавали втрат і знищували частину цих сил, росіяни підтягували резерви.
- Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ворог зосередив основні зусилля на двох напрямках – Покровському та Запорізькому. Водночас на Запорізькому напрямку дії росіян залишаються менш інтенсивними.
- Нині близько третини всіх боїв на фронті триває саме на Покровському напрямку. У серпні російським військам вдалося прорватися вглиб поблизу Добропілля. Ворог атакував Добропілля, Білозерське, Родинське та Білицьке. Втім згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ знищили близько 90% сил противника, які прорвалися вперед.