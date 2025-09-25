Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ "Мадьяра".

Что известно об атаке на ГРС Луганщины?

Под атакой оказалась ГРС "Счастье". Это был основной источник газа для Луганской ТЭС.

После атаки тепловой электростанции пришлось перейти в вынужденный режим работы на угле.

Вторая атакованная ГРС – "Северодонецк". Она была критически важна для химической промышленности, поставки газа на Северодонецкий "Азот" и тому подобное.

Последняя пораженная ГРС – "Новопсков".

Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года совершили Птицы 14 полка Сил Беспилотных Систем... Дальше будет..

– написал "Мадьяр", заметив, как российский бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми.

