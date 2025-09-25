Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ "Мадьяра".
Смотрите также Повторный рейд ГУР на "Качу": оккупанты не могут защитить свои аэродромы в Крыму
Что известно об атаке на ГРС Луганщины?
Под атакой оказалась ГРС "Счастье". Это был основной источник газа для Луганской ТЭС.
После атаки тепловой электростанции пришлось перейти в вынужденный режим работы на угле.
Вторая атакованная ГРС – "Северодонецк". Она была критически важна для химической промышленности, поставки газа на Северодонецкий "Азот" и тому подобное.
Последняя пораженная ГРС – "Новопсков".
Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года совершили Птицы 14 полка Сил Беспилотных Систем... Дальше будет..
– написал "Мадьяр", заметив, как российский бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми.
Потери России: последние новости
Разведка в Крыму уничтожила 2 российских транспортных самолета Ан-26 и береговые радиолокационные станции.
Также украинские военные сбили вражеский Су-34 на Запорожском направлении. Он участвовал в атаках на область.
Кроме того, СОУ атаковали склады оккупантов в Богдановке Луганской области. После этого они начали срочно эвакуировать боеприпасы.