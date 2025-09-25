Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ "Мадяра".
Дивіться також Повторний рейд ГУР на "Качу": окупанти не можуть захистити свої аеродроми в Криму
Що відомо про атаку на ГРС Луганщини?
Під атакою опинилася ГРС "Щастя". Це було основне джерело газу для Луганської ТЕС.
Після атаки тепловій електростанції довелося перейти у вимушений режим роботи на вугіллі.
Друга атакована ГРС – "Сєвєродонецьк". Вона була критично важлива для хімічної промисловості, постачання газу на Сєвєродонецький "Азот" тощо.
Остання уражена ГРС – "Новопсков".
Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил Безпілотних Систем… Далі буде…
– написав "Мадяр", зауваживши, як російський бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними.
Втрати Росії: останні новини
Розвідка у Криму знищила 2 російських транспортних літаки Ан-26 та берегові радіолокаційні станції.
Також українські військові збили ворожий Су-34 на Запорізькому напрямку. Він брав участь в атаках на область.
Окрім того, СОУ атакували склади окупантів у Богданівці на Луганщині. Після цього вони почали терміново евакуювати боєприпаси.