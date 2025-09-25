Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ "Мадяра".

Що відомо про атаку на ГРС Луганщини?

Під атакою опинилася ГРС "Щастя". Це було основне джерело газу для Луганської ТЕС.

Після атаки тепловій електростанції довелося перейти у вимушений режим роботи на вугіллі.

Друга атакована ГРС – "Сєвєродонецьк". Вона була критично важлива для хімічної промисловості, постачання газу на Сєвєродонецький "Азот" тощо.

Остання уражена ГРС – "Новопсков".

Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил Безпілотних Систем… Далі буде…

– написав "Мадяр", зауваживши, як російський бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними.

