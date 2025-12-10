Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Що відомо про атаку на Росію?

Увечері 10 грудня у щонайменше двох областях Росії оголосили тривогу через загрозу ударів. У Воронежі росіяни чули вибухи та бачили спалахи. Опісля подекуди у місті зникло світло та виникли перебої з водопостачанням.

Вибух у Воронежі під час атаки: дивіться відео

Як повідомив губернатор Воронезької області Гусєв, російська ППО нібито знищила повітряну ціль біля міста. Уламки, за його словами, пошкодили скління та багатоповерхівку.

Наслідки роботи ППО у Росії: дивіться відео

Також Гусєв заявив про займання внаслідок падіння уламків на об'єкті промисловості.

Потужні вибухи у Воронежі: дивіться відео

Водночас у Бєлгороді та в області теж чули вибухи. Там також нібито є збиття та пошкодження приватного будинку та двох автівок в селищі Майський.

Гучно у Бєлгороді під час атаки: дивіться відео

Місцеві жителі жаліються на блекаут та припускають, що під ударом була ТЕЦ.

У російському міноборони уже підрахували, що за три години їхня ППО нібито знешкодила 37 безпілотників. Більшість з них, а саме 25 БпЛА, в Брянській області. Також, мовляв, є збиття у Калузькій та Курській областях.

Нещодавні вибухи у Росії