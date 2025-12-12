Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Дивіться також Серія вибухів прогриміла у Ярославлі: місцеві пишуть про атаку на НПЗ
Що відомо про атаку на Орськ?
Уночі 12 грудня в російському Орську пролунала серія вибухів. Місцеві повідомили, що чули "гучні хлопки". Опісля над одним з об'єктів здійнявся густий стовп диму.
Наслідки атаки на завод: дивіться відео
Попередньо, в Оренбурзькій області дрони могли уразити механічний завод. За даними ЗМІ, підприємство працювало на військово-промисловий комплекс Росії.
Як повідомили місцеві, після прильотів на об'єкті почалася детонація.
Дим після атаки БпЛА на Оренбурзьку область / Фото з телеграму Supernova+
Кадри після вибухів у Росії: дивіться відео
Довідка: АТ "Механічний завод" в Орську випускає понад 50% артилерійських гільз різних калібрів та комплектуючі для РСЗВ.
Що нещодавно вибухало у Росії?
Вибухи лунали також у Ярославлі. Там під ударом, ймовірно, був НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Після ударів силовики перекрили райони поблизу заводу.
Напередодні Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили по хімічних заводах "Акрон" у Великому Новгороді та "Дорогобуж" у Смоленській області.
Також дрони СБУ вперше вивели з ладу російську нафтову платформу в Каспійському морі. Як повідомили джерела 24 Каналу, внаслідок атаки призупинено видобуток нафти й газу на свердловинах компанії "Лукойл".