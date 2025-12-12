Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Дивіться також Серія вибухів прогриміла у Ярославлі: місцеві пишуть про атаку на НПЗ

Що відомо про атаку на Орськ?

Уночі 12 грудня в російському Орську пролунала серія вибухів. Місцеві повідомили, що чули "гучні хлопки". Опісля над одним з об'єктів здійнявся густий стовп диму.

Наслідки атаки на завод: дивіться відео

Попередньо, в Оренбурзькій області дрони могли уразити механічний завод. За даними ЗМІ, підприємство працювало на військово-промисловий комплекс Росії.

Як повідомили місцеві, після прильотів на об'єкті почалася детонація.

Дим після атаки БпЛА на Оренбурзьку область / Фото з телеграму Supernova+

Кадри після вибухів у Росії: дивіться відео

Довідка: АТ "Механічний завод" в Орську випускає понад 50% артилерійських гільз різних калібрів та комплектуючі для РСЗВ.

Що нещодавно вибухало у Росії?