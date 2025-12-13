Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та губернатора Воронезької області Олександра Гусева.

Що відомо про атаку по Воронезькій області?

Під атакою опинилося місто Розсош у Воронезькій області. Місцеві жителі повідомляли про атаку на АТ "Міндобрива", підприємство, що належить холдингу "Росхім", яким опікується російський мільярдер Аркадій Ротенберг.

На відео можна почути звуки, які, ймовірно, видають безпілотники.

Біля Воронежа помітили безпілотники / Відео Exilenova+

Підприємство "Міндобрива" виробляє аміак, азотну кислоту та інші речовини, що використовуються під час виробництва вибухових речовин та боєприпасів.

Один з очевидців розповів, як саме відбувалася атака на цей завод. Звичайно ж, росіянин не міг стримувати емоцій, тому активно використовував інвективну лексику.

Ось там безпілотник зараз летить, чутно, просто ось від одного ліхтаря до іншого був такий спалах, ї**ти, я ох**в. Зараз по ньому будуть їб***ти,

– каже місцевий житель.

Що кажуть росіяни про атаку поблизу Воронежа / Відео Exilenova+ (18+)

Пізніше росіяни повідомили, що виїзд до хімічного заводу перекрили. Окупанти кажуть, що "підірвали аміачку".



Росіяни кажуть, що вдарили по хімзаводу біля Воронежа / Фото Exilenova+

Губернатор Воронезької області Олександр Гусев підтвердив факт атаки на хімічний завод, однак намагається мінімізувати наслідки, заявляючи, що нібито через падіння "уламків" було зупинено один виробничий цех.

"Внаслідок падіння уламків БпЛА на одному з промислових підприємств пошкоджено баштовий кран. Там же через пошкодження другорядного обладнання тимчасово призупинено роботу одного з цехів, ведуться відновлювальні роботи", – пише воронезький губернатор.

За словами Гусева у регіоні було "виявлено та знищено" 4 безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Цікаво, що у Міноборони Росії писали, що всього вночі над країною та територією Криму було нібито перехоплено та нівельовано 41 "український літальний апарат літакового типу".

