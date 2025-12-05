В сердце польской столицы в так называемом Русском доме некто по имени Евгений Ткачев провел лекцию под названием "5 лет перед Второй мировой войной. Пакты в Европе", передает 24 Канал со ссылкой на OKO.press.

Как в Варшаве распространяют пропаганду Кремля?

Лекция Ткачева должна была касаться пактов перед Второй мировой войной, но он начал с критики польских учебников истории, утверждая, что они содержат "ошибки" и "коварные" намеки.

Потом он перешел к критике польских политиков – Моравецкого, Навроцкого, Сикорского и Качиньского. Ткачев заявил, что их негативные высказывания о России – это "следствие многолетней системной русофобии".

Далее "лектор" повторил российские пропагандистские тезисы о том, что предвоенная Польша была нацистской и сотрудничала с Гитлером.

Он называл Россию "гарантом современных границ Польши" и утверждал, что агрессия СССР 17 сентября 1939 года была "предупредительной мерой, спасшей польский народ от катастрофы".

Ткачев критиковал Польшу за "ненужное русофобское образование молодежи", которое, по его мнению, воспитывает будущую армию, настроенную против России.

Отдельно лектор пытался подорвать доверие поляков к соседям. Он запугивал их украинскими и немецкими войсками. В частности, убеждал, что в Германии до сих пор считают некоторые территории Польши своими.

Напоследок Ткачев подчеркнул важность для России патриотизма, традиционной семьи, веры в Бога и "дружбы между народами".

Справка: Евгений Ткачев – русский по происхождению. Вероятно, имеет польское гражданство. По собственным словам, он – по образованию инженер. Однако в Русском доме Ткачев работает как "руководитель проектов по сохранению исторической памяти в Республике Польша" и "посол" Российского общества "Знание".

Русский дом в Варшаве – одно из немногих российских учреждений в Польше, которое до сих пор функционирует и распространяет кремлевские нарративы, в частности через медиа и образовательные мероприятия.

Как политики отреагировали на пропагандистскую лекцию в центре Варшавы?

Польский политик из партии "Гражданская коалиция" Кшиштоф Брейза 5 декабря сообщил, что обратился в Национальную прокуратуру и Агентство внутренней безопасности из-за деятельности Российского центра науки и культуры.

Он подчеркнул, что во время лекции Евгений Ткачев "распространял ложь о Польше" и нарушил "несколько статей Уголовного кодекса".

Брейза заявил, что если это учреждение в центре столицы деле является пропагандистским рупором Кремля, службы безопасности и следователи должны немедленно вмешаться.

