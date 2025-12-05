Позицию Навроцкого прокомментировал представитель МИД Польши Радослав Сикорский. Дипломат заявил, что Владимиру Зеленскому стоило бы проявить инициативу и сделать визит первому, передает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Что сказал Сикорский о возможном визите Зеленского в Польшу?

Сикорский признался, что требование поклонов от страны, которая борется за свое выживание, вызывает у него отвращение. В то же время он считает, что "у президента Зеленского корона с головы бы не упала", если бы он первым наведался в Варшаву.

Журналист Томаш Терликовский напомнил, что по дипломатическим правилам президент, который дольше находится в должности, принимает младшего по "стажу". На это Сикорский заявил, что "война меняет правила".

Напомним, что в конце октября руководитель Бюро международной политики при офисе президента Польши Марчин Пшидач заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Каролем Навроцким, то он должен приехать в Варшаву.

24 ноября, во время визита в Прагу, Кароль Навроцкий подтвердил, что ждет Зеленского в Варшаве и надеется, что тот примет его приглашение.

Что известно о последних заявлениях Навроцкого относительно Украины?