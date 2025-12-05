В нынешнем списке нет ни одного украинца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как Симоньян оказалась в рейтинге Financial Times?

Всего в списке FT – 25 персон, разделенных на три группы: "Творцы", "Лидеры" и "Герои". Как объясняет издание, отбор формировали после консультаций с журналистами, аналитиками и редакторами FT, которые оценивали, кто в течение года действительно повлиял на глобальные события. Тексты о фигурантах готовили известные представители их отраслей или сторонники из других сфер.

Материал о Симоньян написала американская журналистка Юлия Йоффе. Она охарактеризовала главного редактора RT как "преданную посланницу Владимира Путина" и "валькирию пропаганды", подчеркнув ее неизменную лояльность к Кремлю. По словам Йоффе, Симоньян не имела ни одного "либерального периода" даже во время студенческой стажировки в США.

Она всегда была путинисткой, и именно поэтому в 2005 году, в нежном возрасте 25 лет, стала основательницей и главным редактором Russia Today - ныне многоязычной, глобальной медиасети, контролируемой Кремлем, которую впоследствии переименовали в RT,

– пишет Йоффе.

Журналистка напоминает, что после 2014 года Симоньян открыто поддерживала аннексию украинских территорий, а после полномасштабного вторжения призвала к еще более жестким действиям – от использования блокады Черного моря как инструмента шантажа, до идей о ядерном взрыве в верхних слоях атмосферы для паралича мировых коммуникаций.

Йоффе также отмечает, что Симоньян убеждена в "зависти Запада к России" и называет Великобританию "разрушенной империей".

Вместе с Симоньян в категории "Лидеры" фигурируют глава NVIDIA Дженсен Хуанг, исполнительный директор Oracle Сафра Кац, вице-президент китайской BYD Стелла Ли, соучредитель PayPal Питер Тиль, лидер Reform UK Найджел Фарадж и CEO Goldman Sachs Дэвид Соломон. Там также есть новоизбранный мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и пресс-секретарь президента США Сьюзан Уайлз.

В секции "Творцы" оказались актриса и певица Синтия Эриво, режиссер Райан Куглер, писательница Хелен Гарнер, артист Bad Bunny и певица Rosalía. Категория "Герои" включает Маргарет Этвуд, Джейн Фонду, гольфиста Рори Макилроя и других.

В этом году в списке Financial Times нет ни одного представителя из Украины, а среди медийщиков издание упомянуло только россиянку Симоньян.

Симоньян находится в розыске СБУ. Ее подозревают в нарушении 4 статей Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Пропагандистка в частности находится под санкциями США с сентября 2024 года. В Вашингтоне назвали ее "центральной фигурой в усилиях злонамеренного влияния российского правительства". RT в частности пыталось распространять пророссийские нарративы через американских инфлюенсеров, предлагая им деньги.

