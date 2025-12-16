Текст документа распространила пресс-служба правительства Германии, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Какие гарантии Европа предложила Украине?

В заявлении отмечается тесной координации между командами президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа, а также европейскими партнерами в течение последних дней и недель. Европейские лидеры договорились сотрудничать с Трампом и Зеленским "для достижения длительного мира, который сохранит суверенитет Украины и европейскую безопасность".

"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью более широкой евроатлантической безопасности. Они четко заявили, что Украина и ее народ заслуживают процветающее, независимое и суверенное будущее, свободное от страха перед будущей российской агрессией", – говорится в документе.

Отдельно отмечается, что лидеры США и Европы "обязались сотрудничать с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления в контексте соглашения о прекращении войны".

Среди таких обязательств в заявлении перечислены:

предоставление Украине устойчивой и значительной поддержки для развития ее вооруженных сил, численность которых должна оставаться на уровне 800 тысяч человек в мирное время , чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию Украины.;

, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию Украины.; создание под европейским руководством "многонациональных сил Украины" , сформированных из добровольцев стран "коалиции решительных" при поддержке США, для содействия восстановлению ВСУ, защиты воздушного пространства и безопасности на море, с возможностью проведения операций на территории Украины;

, сформированных из добровольцев стран "коалиции решительных" при поддержке США, для содействия восстановлению ВСУ, защиты воздушного пространства и безопасности на море, с возможностью проведения операций на территории Украины; внедрение механизма мониторинга и верификации режима прекращения огня под руководством США с участием международных организаций, с целью раннего предупреждения о возможных атаках, а также механизма устранения конфликтов для разработки взаимных мер по деэскалации, которые могут быть приняты в пользу всех сторон;

юридические обязательства, в соответствии с национальными процедурами, по восстановлению мира и безопасности в случае нового вооруженного нападения, включая военной, разведывательной, логистической, экономической и дипломатической поддержкой ;

; инвестиции в будущее процветание Украины, включая предоставление значительных ресурсов для восстановления и реконструкции, заключение взаимовыгодных торговых соглашений и учет необходимости компенсации Россией убытков, нанесенных Украине. В этом контексте российские суверенные активы в Европейском Союзе были заморожены;

решительная поддержка процесса вступления Украины в Европейский Союз.

Участники заявления подтвердили готовность работать над достижением дальнейшего прогресса в ближайшие дни и недели с целью совместного заключения и одобрения соглашения о длительном мире. Они также выразили полную поддержку президенту Зеленскому и украинскому народу.

Отдельно отмечается, что международные границы не могут изменяться силой, а решение по территориальным вопросам принадлежат исключительно народу Украины после введения надежных гарантий безопасности.

В то же время стороны признали, что часть вопросов придется урегулировать на финальных этапах переговоров.

"Они четко заявили, что, как и в любом соглашении, ничего не согласовано, пока не согласовано все, и что все стороны должны интенсивно работать над решением, которое могло бы обеспечить длительное прекращение боевых действий", – отмечается в заявлении.

Под заявлением подписались канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Польши Дональд Туск, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

