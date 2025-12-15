Он выразил мнение, что Вашингтон продолжит искать консенсус между Киевом и Москвой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского на Немецко-украинском экономическом форуме.

Что Зеленский говорит об уступках России?

Я считаю, что вопрос территорий болезненный. Россия хочет то, что она хочет... Мы четко знаем, чего они хотят. Важно, что американские партнеры меня поняли. Безусловно, у нас разные позиции с Россией по территориям – я рад, что мы друг друга услышали,

– сказал Зеленский.

Он думает, что США продолжат прилагать усилия для поиска консенсуса.

Зеленский поставил требование США и Европе относительно гарантий безопасности