Он выразил мнение, что Вашингтон продолжит искать консенсус между Киевом и Москвой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского на Немецко-украинском экономическом форуме.
Что Зеленский говорит об уступках России?
Я считаю, что вопрос территорий болезненный. Россия хочет то, что она хочет... Мы четко знаем, чего они хотят. Важно, что американские партнеры меня поняли. Безусловно, у нас разные позиции с Россией по территориям – я рад, что мы друг друга услышали,
– сказал Зеленский.
Он думает, что США продолжат прилагать усилия для поиска консенсуса.
Зеленский поставил требование США и Европе относительно гарантий безопасности
Президент Зеленский предлагает создать сеть соглашений с гарантиями безопасности вместо вступления Украины в НАТО.
"Коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, не планирует направлять войска в Украину до заключения перемирия, а даже после этого – не намерена размещать их вблизи линии фронта. США также исключают участие своих сухопутных сил.
Украина настаивает на "железных" гарантиях безопасности, учитывая негативный опыт Будапештского меморандума 1994 года, который не смог уберечь страну от российской агрессии.