Він висловив думку, що Вашингтон продовжить шукати консенсус між Києвом і Москвою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського на Німецько-українському економічному форумі.
Дивіться також Зеленський відмовляється обговорювати один із пунктів "мирного плану", – Bild
Що Зеленський каже про поступки Росії?
Я вважаю, що питання територій болюче. Росія хоче те, що вона хоче… Ми чітко знаємо, чого вони хочуть. Важливо, що американські партнери мене зрозуміли. Безумовно, у нас різні позиції з Росією щодо територій – я радий, що ми одне одного почули,
– сказав Зеленський.
Він думає, що США продовжать докладати зусиль для пошуку консенсусу.
Зеленський поставив вимогу США та Європі щодо гарантій безпеки
Президент Зеленський пропонує створити мережу угод із гарантіями безпеки замість вступу України до НАТО.
"Коаліція охочих", до якої входять понад 30 країн, не планує направляти війська в Україну до укладення перемир'я, а навіть після цього – не має наміру розміщувати їх поблизу лінії фронту. США також виключають участь своїх сухопутних сил.
Україна наполягає на "залізних" гарантіях безпеки з огляду на негативний досвід Будапештського меморандуму 1994 року, який не зміг уберегти країну від російської агресії.