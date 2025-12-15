Він висловив думку, що Вашингтон продовжить шукати консенсус між Києвом і Москвою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського на Німецько-українському економічному форумі.

Що Зеленський каже про поступки Росії?

Я вважаю, що питання територій болюче. Росія хоче те, що вона хоче… Ми чітко знаємо, чого вони хочуть. Важливо, що американські партнери мене зрозуміли. Безумовно, у нас різні позиції з Росією щодо територій – я радий, що ми одне одного почули,
– сказав Зеленський.

Він думає, що США продовжать докладати зусиль для пошуку консенсусу.

Зеленський поставив вимогу США та Європі щодо гарантій безпеки

  • Президент Зеленський пропонує створити мережу угод із гарантіями безпеки замість вступу України до НАТО.

  • "Коаліція охочих", до якої входять понад 30 країн, не планує направляти війська в Україну до укладення перемир'я, а навіть після цього – не має наміру розміщувати їх поблизу лінії фронту. США також виключають участь своїх сухопутних сил.

  • Україна наполягає на "залізних" гарантіях безпеки з огляду на негативний досвід Будапештського меморандуму 1994 року, який не зміг уберегти країну від російської агресії.