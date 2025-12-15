Він висловив думку, що Вашингтон продовжить шукати консенсус між Києвом і Москвою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського на Німецько-українському економічному форумі.

Що Зеленський каже про поступки Росії?

Я вважаю, що питання територій болюче. Росія хоче те, що вона хоче… Ми чітко знаємо, чого вони хочуть. Важливо, що американські партнери мене зрозуміли. Безумовно, у нас різні позиції з Росією щодо територій – я радий, що ми одне одного почули,

– сказав Зеленський.

Він думає, що США продовжать докладати зусиль для пошуку консенсусу.

Зеленський поставив вимогу США та Європі щодо гарантій безпеки