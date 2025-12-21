В то же время американская сторона передала Кремлю перечень требований и ожиданий, пишет 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.

Что известно о ходе переговоров России и США?

В субботу, 20 декабря, в Майами состоялась встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с представителем России Кириллом Дмитриевым. Разговор состоялся в закрытом формате без прессы и никаких официальных заявлений.

Источники издания утверждают, что позиция США на этих переговорах была достаточно решительная, но сдержанная. Также они добавили, что во время встречи в субботу "прорыва не произошло", однако американская сторона четко очертила россиянам текущее положение дел после недавних контактов с Украиной и фактически предложила: "Вот вопросы, которые остаются открытыми. Вернитесь с ответами".

Лица, которые проинформированы о текущем состоянии дел, утверждают, что ключевые разногласия сторон остаются неизменными. Говорится о максималистской позиции России по украинским территориям и настаивании Украины на гарантиях безопасности от США. Фактически Кремль не готов отступать от своего стремления получить Донбасс, который российской армии до сих пор не удалось захватить, а Киев утверждает, что не отдаст территории, захваченные после 2022 года.

Источники утверждают, что между США и Киевом существует общность в позиции, которой не было еще несколько недель назад. Однако эта согласованность никак не повлияла на позицию Москвы.

Известно, что переговоры продолжатся в воскресенье, 21 декабря. Ожидается, что после завершения встреч американские чиновники обнародуют официальное заявление, которое может стать первым публичным сигналом о готовности России к более содержательным переговорам по миру в Украине.

Как уже успел прокомментировать переговоры Кирилл Дмитриев?